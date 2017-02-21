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"Молодцы, белорусочки! Зажигают!". Самородки из Полесья завоевывают YouTube народными песнями

22.02.2017 18:18 — Новости Культуры | Tut.by  
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Жительницы деревни Доброславка, Пинского района, выложили в YouTube видео своего домашнего выступления. С декабря прошлого года их ролик стал стремительно набирать просмотры и сейчас практически достиг отметки в 150 тысяч.

Видео: Лена Головач

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Видео «Ой, ты лилия-лилия», снятое на камеру мобильного телефона, завоевало сердца интернет-пользователей из Беларуси, России, Украины. В комментарии посыпались восторженные отзывы:

«Слухаю i ногi самi выплясваюць! Чакаю яшчэ песень!», — написал Аляксандр Цялюк.
 
«Браво девчата!», — вторит пользователь под ником Александр Рева.
 

«Молодцы, белорусочки! Так зажигают!﻿», — поддержала Алла Игнатьева.

Наряду с благодарностями исполнительницам начали поступать и конкретные предложения. Один из зрителей поинтересовался сколько будет стоить их выступление в Воронеже.

TUT.BY отыскал исполнительниц, которые растопили сердца пользователей. Обе живут в деревне Доброславка, Пинского района. Барабанщица — это Татьяна Ковалевич, директор сельского дома культуры, а на гармони играет ее подруга Жанна, худрук местного народного ансамбля.

— Мы самородки. 10 лет уже в одном ансамбле выступаем. Пришла ко мне на работу художественный руководитель, взяли гармошку, барабан и начали играть, — рассказала собеседница.

Видео записывала на мобильный телефон их знакомая, которая живет в соседней деревне.

— Она и выкинула видео в YouTube или куда там. А потом звонит, говорит: «Слышишь, у вас там столько просмотров». А потом позвонила, сказала [подписчики канала] просят еще песни. Ну мы и записали. Она к нам приезжала, снимала, — смеется Татьяна Яковлевна.

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После своего хита «Ой, ты лилия-лилия» дуэт выложил в Сеть еще несколько «клипов», которые также нашли отклик в сердцах пользователей, хоть и собрали меньше просмотров — в среднем около 25 тысяч.

— Я комментарии не читала. Я не такая. Я стесняюсь этого всего, — поделилась собеседница.

Татьяна Яковлевна посвящает музыке все свое свободное время и играет в местном народном коллективе «Дабраславачка». Артисты выступают в национальных белорусских костюмах и поют народные песни. Репертуар включает в себя также композиции стран-соседей: России, Украины. Выступает «Дабраславачка» на фестивалях, конкурсах, юбилеях и корпоративах. За границу «народники» пока не собираются. Самое дальнее, куда выезжали артисты — город Минск.

Как заверила Татьяна Яковлевна, дуэт не забывает о своей интернет-аудитории и планирует дальше радовать их душевным исполнением знакомых хитов.

 
Теги: Минск
 
 
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Видеоролик, где две женщины поют дуэтом песню "Ой, ты лилия-лилия" собрал почти 150 тысяч просмотров.

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