Жительницы деревни Доброславка, Пинского района, выложили в YouTube видео своего домашнего выступления. С декабря прошлого года их ролик стал стремительно набирать просмотры и сейчас практически достиг отметки в 150 тысяч.

Видео: Лена Головач

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Видео «Ой, ты лилия-лилия», снятое на камеру мобильного телефона, завоевало сердца интернет-пользователей из Беларуси, России, Украины. В комментарии посыпались восторженные отзывы:

После своего хита «Ой, ты лилия-лилия» дуэт выложил в Сеть еще несколько «клипов», которые также нашли отклик в сердцах пользователей, хоть и собрали меньше просмотров — в среднем около 25 тысяч.

— Я комментарии не читала. Я не такая. Я стесняюсь этого всего, — поделилась собеседница.

Татьяна Яковлевна посвящает музыке все свое свободное время и играет в местном народном коллективе «Дабраславачка». Артисты выступают в национальных белорусских костюмах и поют народные песни. Репертуар включает в себя также композиции стран-соседей: России, Украины. Выступает «Дабраславачка» на фестивалях, конкурсах, юбилеях и корпоративах. За границу «народники» пока не собираются. Самое дальнее, куда выезжали артисты — город Минск.

Как заверила Татьяна Яковлевна, дуэт не забывает о своей интернет-аудитории и планирует дальше радовать их душевным исполнением знакомых хитов.