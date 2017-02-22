﻿ Народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни

23.02.2017 07:47 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 23 фев — Sputnik. Актер театр и кино, народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко", — говорится в сообщении. 

В Союзе кинематографистов отметили, что скорбят вместе с родным и близким российского актера. "Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", — добавили в организации. 

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области на Украине. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978 — на сцене МХАТа. В кино он начал сниматься с 1967 года. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" (1974-1981). Фильмография Васильевича насчитывает около 80 картин, в том "Король Лир", "Двадцать дней без войны", "Ключ без права передачи", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "ТАСС уполномочен заявить", "Доктор Живаго", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Утомленные солнцем 2: Предстояние" и другие.

Петренко получил звания Заслуженного артиста РСФСР (1984) и Народного артиста РСФСР (1988), звание Народного артиста Украины (1999). В 1998 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1999 году стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за фильм "Сибирский цирюльник"). 26 июля 2010 года Алексей Петренко вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О причинах смерти российского актера не сообщается, коллеги Петренко скорбят вместе с его родными и близкими.

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Умер актер Алексей Петренко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика