МИНСК, 23 фев — Sputnik. Актер театр и кино, народный артист России Алексей Петренко скончался на 79-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко", — говорится в сообщении.

В Союзе кинематографистов отметили, что скорбят вместе с родным и близким российского актера. "Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", — добавили в организации.

Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области на Украине. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978 — на сцене МХАТа. В кино он начал сниматься с 1967 года. Визитной карточкой актера стала роль Григория Распутина в фильме Элема Климова "Агония" (1974-1981). Фильмография Васильевича насчитывает около 80 картин, в том "Король Лир", "Двадцать дней без войны", "Ключ без права передачи", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "ТАСС уполномочен заявить", "Доктор Живаго", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Утомленные солнцем 2: Предстояние" и другие.

Петренко получил звания Заслуженного артиста РСФСР (1984) и Народного артиста РСФСР (1988), звание Народного артиста Украины (1999). В 1998 году был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В 1999 году стал лауреатом Государственной премии РФ в области литературы и искусства (за фильм "Сибирский цирюльник"). 26 июля 2010 года Алексей Петренко вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.