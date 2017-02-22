МИНСК, 23 фев — Sputnik. Престижная британская музыкальная премия BRIT Awards была посмертно присуждена в двух номинациях рок-исполнителю Дэвиду Боуи.

Боуи скончался в январе 2016 года от последствий тяжелой онкологии. За несколько дней до смерти артист выпустил свой последний альбом "Blackstar".

В рамках прошедшей накануне церемонии награждения BRIT Awards последний диск Боуи был назван "британской пластинкой года", сам артист получил посмертно еще одну награду — "лучший британский исполнитель". Получал премию его сын Дункан Джонс.

Боуи стал первым артистом в истории, получившим награду BRIT Awards посмертно.

При жизни Боуи был удостоен двух наград BRIT Awards — в 1984 и 2004 годах в категории "лучший исполнитель". В других номинациях музыкант раньше не побеждал. Также в феврале Боуи получил посмертно несколько наград американской премии Grammy. Что интересно, при жизни он был удостоен только одной "Грэмми" — за "вклад в развитие музыки".

Помимо Боуи, в списке победителей BRIT Awards 2017 — певица Адель, Бейонсе, рэпер Дрейк и многие другие артисты.