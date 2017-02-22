Копия Рейхстага — исторического здания в центре Берлина, где с 1999 года проходят заседания бундестага, появится в подмосковном парке «Патриот». «Подмосковный Рейхстаг» будет использоваться для военных игр «юнармейцев», участников созданного в 2015 году военно-патриотического движения.



Вид Рейхстага с западной стороны. Фото: Википедия

«В парке „Патриот“ строим Рейхстаг. Не в полном виде, но для того, чтобы наши юнармейцы могли штурмовать не что попало, а конкретное место», — сказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Власти ФРГ пока никак не прокомментировали заявление министра обороны РФ. Впрочем, его проекты по патриотическому воспитанию подрастающих поколений россиян не ограничиваются одни лишь «штурмом Рейхстага».

Помимо Рейхстага, в парке построена партизанская деревня. «В ней есть класс подготовки подрывников, кухня, повара, партизанская баня и даже землянка замполита», — отметил российский министр. С партизанской деревней будет соседствовать линия фронта с окопами и блиндажами, где можно будет ощутить атмосферу военно-полевой жизни.

«В этом году появится возможность провести день на службе на подводной лодке всей семьей и испытать все, что там происходит, начиная с борьбы за выживание и заканчивая компотом и макаронами по-флотски», — сообщил Шойгу.