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Реставрацию Мстиславля профинансирует Евросоюз

23.02.2017 11:00 — Новости Культуры | Tut.by  
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В 2015 году город стал пилотным участником проекта COMUS (совместный проект Европейского союза и Совета Европы «Участие общества в восстановлении исторических городов»). Как сообщает портал Euneighbours.eu, организаторы проекта объявили основные мероприятия на 2017 год.


Костел кармелитов в Мстиславле. Фото: globus.tut.by

Европейский союз профинансирует восстановление сразу нескольких уникальных памятников. Прежде всего это костел кармелитов, который был построен в стиле барокко в 1637 году. В костеле сохранилось около 20 фресковых композиций. Из них наибольшую ценность представляют уникальные фрески 17 века, на которых изображены события войны между Россией и Речью Посполитой. Это «Взятие Мстиславля московскими войсками в 1654 г.» и «Убийство ксендзов».

Также планируется восстановление здания бывшего иезуитского коллегиума, основанного в 1711 году, здание бывшей мужской гимназии, построенного в 1908 году и гостиницы «Эрмитаж» — памятника архитектуры XIX века.

Финансирование также будет направлено на создание визит-центра, с которым связывают продвижению города как туристического направления.

 
 
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В 2015 году город стал пилотным участником проекта COMUS (совместный проект Европейского союза и Совета Европы "Участие общества в восстановлении исторических...

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