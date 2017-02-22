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Мечта гурманов, все условия для шопинга и отсутствие тротуаров. Гонконг глазами экс-минчанки
23.02.2017 12:11 — Новости Культуры | Tut.by
Гонконг иногда называют местом, где встречаются Восток и Запад. Долгое время город был британской колонией, поэтому там можно увидеть двухэтажные трамваи, английский в качестве второго официального языка и левостороннее движение.
Екатерина Волчек окончила факультет международных отношений БГУ. Училась в Великобритании в магистратуре. Работала преподавателем в БГУФК. Получила приглашение писать докторскую диссертацию и уехала в Гонконг в августе 2016 года.
1. Опишите свой город в одном предложении.
«На стыке Запада и Востока»
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2. Что делает город не похожим на все остальные?
Гонконг — ультрасовременный город. Здесь нет старинных архитектурных памятников, зато это один из крупнейших в мире центров для любителей шопинга, а также для гурманов.
Воображение поражает как плотность населения, так и то, как люди уживаются на такой небольшой территории. Для сравнения: площадь Минска — 349 км² с населением около 2 миллионов человек. Площадь Гонконга — 1104 км², но на 75% это горы. Так что на площади, меньшей на 20%, чем Минск, живет более 7 миллионов человек.
3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?
У Гонконга противоречивая история. Длительное время, до 1997 года, он находился под юрисдикцией Великобритании, что способствовало интернационализации города. Сейчас Гонконг — это специальный административный район Китая, что по-разному воспринимается местным населением.
Гонконгцы по-настоящему гордятся своей кухней. Город имеет уникальные кулинарные традиции. По сравнению с европейцами гонконгцы очень серьезно относятся к приему пищи, а также к множеству ритуалов и обычаев, связанных с едой и застольным этикетом.
4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?
Два самых ярких праздника — китайский Новый год и праздник Cередины Осени. Это красочные фестивали, полные китайских ритуалов, легенд, красок, декораций и специальных блюд. Это лучшее время увидеть «танцующего дракона» и стать участником традиционных народных гуляний. Однако эти дни — государственные праздники и выходные, поэтому число туристов в Гонконге в это время удваивается. Как и цены на билеты и отели.
5. Откуда открывается лучший вид на город?
Для тех, кто приезжает в Гонконг на несколько дней, одной из главных достопримечательностей станет пик Виктория (Victoria Peak or The Peak). Расположен он непосредственно на острове Гонконг — оттуда открывается прекрасный вид на город и на знаменитую гавань Виктории. Тех, кто не готов на большие подвиги (подняться на высоту 552 м над уровнем моря можно пешком), выручит трамвайчик, который постоянно курсирует между центром и смотровой площадкой пика.
6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?
С точки зрения европейца, привыкшего к старинным замкам и историческим улочкам, в Гонконге мало уникального. Запоминается, скорее, общий вид мегаполиса и картинки из воображения многих белорусов: футуристические пейзажи на фоне моря и покрытых зеленью гор. Наверное, фотографироваться я бы рекомендовала на смотровой площадке Victoria Peak.
На набережной Kowloon с видом на Victoria Habrour.
Одну из главных достопримечательностей — Аллею Звезд — сейчас перенесли на новую площадку из-за стройки. Поэтому «побыть звездой» можно в Garden of Stars:
7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.
В центре города отсутствуют пешеходные переходы. Причем как на дороге, так и под землей. Вместо них переходы организованы над автомобильными дорогами (аналогично, как в Беларуси над железнодорожными путями). Это многокилометровые тротуары, по которым можно перемещаться между кварталами, не спускаясь на дорогу. Очень удобная вещь, учитывая интенсивное движение и палящее солнце. Главное — смотрите по сторонам и читайте указатели.
8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть?
Таких музеев, как Лувр или Эрмитаж, в Гонконге нет. Большинство туристов приезжают в Гонконг на 2-3 дня. Ведь в первую очередь это транспортный хаб и место остановки по дороге куда-то. Если вы все же решили остаться на 4-5 дней, будет интересно будет сходить в музей Космоса.
Или музей истории.
Для любителей аттракционов Гонконг — это рай. Одна из главных достопримечательностей города — это Диснейленд. Второй известный парк развлечений — это Ocean Park, рассчитанный на более экстремальную публику.
9. Лучший городской стрит-арт?
10. Самое популярное место для отдыха и развлечений?
Гонконг — один из городов, которые никогда не спят. Самый активный район, и он же самый интернациональный — это непосредственно сам остров Гонконг. Здесь можно на минутку забыть, что находишься в Азии, и представить себя, скорее, в Нью-Йорке. Лучшее место для вечернего отдыха — остров Гонконг, район Lan Kwai Fong. Здесь множество ресторанов, баров и прочих заведений на любой вкус.
11. В какой район города лучше не ходить и почему?
12. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.
В целом Гонконг считается одним из самых дорогих городов мира. Однако вполне реально побыть там несколько дней, ощутить местный колорит и не потратить слишком много денег. Посоветую купить в аэропорту местную туристическую сим-карту. Она поддерживает как 4G, так и ловит многочисленные точки Wi Fi по всему городу. Поэтому трафика хватит.
По сравнению с другими городами такси очень дешевое. Но за исключением часов пик пользоваться метро гораздо удобнее: все дублируется на английском. Поезда ходят часто и четко по расписанию. Есть официальное приложение (MTR mobile), которое определит вашу локацию и определит нужный маршрут с учетом расписания, возможных задержек в несколько минут в час пик, со всеми пересадками.
Внутри метро все ограждено, поэтому никто никуда не упадет. Везде указатели, все выходы из метро пронумерованы — легко понять, куда тебе нужно идти и где выходить. В оживленные часы на платформе стоят сотрудники и дополнительно контролируют поток.
Отличная система кондиционирования (что особенно важно летом). Если вы все же решили воспользоваться услугами такси — сохраните нужные вам адреса на китайском, т. к. не все таксисты знают латинский алфавит.
13. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?
Культовое местное блюдо — dim sum — «пельмешки». Есть вареные, в супе, жареные и приготовленные на пару. С самыми разными начинками. Пальчики оближешь.
Конечно же, Китай — это не Китай без утки по-пекински.
Учитывая близость моря — практически любые морепродукты, которые при вас «поймают» в ресторанном аквариуме и тут же приготовят. Весьма традиционные закуски — Fish balls (рыбные шарики а-ля крабовые палочки) в горячем соевом соусе.
Stinky tofu — знаменитая закуска, впрочем, на любителя.
Для любителей диковинок: куриные лапки и свиные желудки. Интересно попробовать.
14. Популярный местный уличный фастфуд?
Все вышеперечисленное плюс масса мясных и рыбных деликатесов на гриле или в бульоне. Из сладостей — местные вафли, напоминающие по форме шарики (egg waffles).
15. Три места, где можно недорого поесть?
Местные шутят, что в Гонконге две достопримечательности: шопинг и рестораны. Поэтому выделять несколько из них было бы кощунством. Мой совет: пробуйте стритфуд и не бойтесь. Гонконг славится уличной едой: маленькие ресторанчики, кафе или просто киоски с едой есть на любой улице. Цены в них более чем приемлемые. Обращайте внимание на вывески — это поможет сориентироваться в блюдах и ценах, а также на очереди (чем больше очередь в ресторан — тем он лучше.) Очереди, как правило, двигаются очень быстро. Для тех, кто трепетно относится к гигиене: запаситесь салфетками. Еда в Гонконге безопасная, но салфетки к сервировке стола подаются только в западных ресторанах.
16. Куда пойти на шопинг?
В Гонконге можно путешествовать по городу, переходя из одного торгового центра в другой. Если вы интересуетесь чем-то конкретным — нелишним будет зайти на сайт
17. Куда пойти встречать рассвет?
Victoria Peak
18. Что привезти друзьям в качестве сувенира?
Помимо традиционных магнитов, открыток и китайских фонариков, можно накупить разных сортов чая, их в Гонконге десятки, если не сотни.
19. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?
20. Как бюджетно добраться до города из Минска?
Совсем бюджетно из Минска до Гонконга добраться сложно. До марта 2017 г. сюда летает Etihad с пересадкой через ОАЭ. Второй приемлемый вариант — перелет «Аэрофлотом» с пересадкой в Москве. Впрочем, Гонконг, как правило, — это не цель поездки, а пересадочный узел, где есть смысл «зависнуть» на 2-3 дня. Поэтому бюджетность и маршрут будут у каждого туриста свои.
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Гонконг иногда называют местом, где встречаются Восток и Запад. Долгое время город был британской колонией, поэтому там можно увидеть двухэтажные трамваи,...
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