Гонконг иногда называют местом, где встречаются Восток и Запад. Долгое время город был британской колонией, поэтому там можно увидеть двухэтажные трамваи, английский в качестве второго официального языка и левостороннее движение.

Екатерина Волчек окончила факультет международных отношений БГУ. Училась в Великобритании в магистратуре. Работала преподавателем в БГУФК. Получила приглашение писать докторскую диссертацию и уехала в Гонконг в августе 2016 года.





1. Опишите свой город в одном предложении.

«На стыке Запада и Востока»

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2. Что делает город не похожим на все остальные?

Гонконг — ультрасовременный город. Здесь нет старинных архитектурных памятников, зато это один из крупнейших в мире центров для любителей шопинга, а также для гурманов.

Публикация от Rositsa Pereslavtseva (@rosya) Янв 5 2017 в 12:28 PST

Воображение поражает как плотность населения, так и то, как люди уживаются на такой небольшой территории. Для сравнения: площадь Минска — 349 км² с населением около 2 миллионов человек. Площадь Гонконга — 1104 км², но на 75% это горы. Так что на площади, меньшей на 20%, чем Минск, живет более 7 миллионов человек.

Публикация от Topaz B. Chan (@topazbc) Янв 5 2017 в 3:04 PST

3. Каким историческим событием или человеком гордятся жители города? Почему?

У Гонконга противоречивая история. Длительное время, до 1997 года, он находился под юрисдикцией Великобритании, что способствовало интернационализации города. Сейчас Гонконг — это специальный административный район Китая, что по-разному воспринимается местным населением.

Гонконгцы по-настоящему гордятся своей кухней. Город имеет уникальные кулинарные традиции. По сравнению с европейцами гонконгцы очень серьезно относятся к приему пищи, а также к множеству ритуалов и обычаев, связанных с едой и застольным этикетом.

4. Какое культурное событие жители города ждут каждый год?

Два самых ярких праздника — китайский Новый год и праздник Cередины Осени. Это красочные фестивали, полные китайских ритуалов, легенд, красок, декораций и специальных блюд. Это лучшее время увидеть «танцующего дракона» и стать участником традиционных народных гуляний. Однако эти дни — государственные праздники и выходные, поэтому число туристов в Гонконге в это время удваивается. Как и цены на билеты и отели.

Публикация от Mariska Wilkins (@ravermisk) Ноя 13 2016 в 5:53 PST

Публикация от OFFICIALFISH (@officialfish_) Окт 27 2016 в 4:27 PDT

5. Откуда открывается лучший вид на город?

Для тех, кто приезжает в Гонконг на несколько дней, одной из главных достопримечательностей станет пик Виктория (Victoria Peak or The Peak). Расположен он непосредственно на острове Гонконг — оттуда открывается прекрасный вид на город и на знаменитую гавань Виктории. Тех, кто не готов на большие подвиги (подняться на высоту 552 м над уровнем моря можно пешком), выручит трамвайчик, который постоянно курсирует между центром и смотровой площадкой пика.

Публикация от Uwern Jong / @OutThereMag (@uwern) Янв 4 2017 в 1:23 PST

6. Три городских места, на фоне которых обязательно нужно сфотографироваться?

С точки зрения европейца, привыкшего к старинным замкам и историческим улочкам, в Гонконге мало уникального. Запоминается, скорее, общий вид мегаполиса и картинки из воображения многих белорусов: футуристические пейзажи на фоне моря и покрытых зеленью гор. Наверное, фотографироваться я бы рекомендовала на смотровой площадке Victoria Peak.

Публикация от Hyunwoo Son (@hyunwoo__son) Янв 3 2017 в 11:22 PST

На набережной Kowloon с видом на Victoria Habrour.

Публикация от Laura (@lhhelen92) Янв 5 2017 в 2:29 PST

Одну из главных достопримечательностей — Аллею Звезд — сейчас перенесли на новую площадку из-за стройки. Поэтому «побыть звездой» можно в Garden of Stars:

Публикация от Muhammad Febry (@febrymuhammad) Дек 29 2016 в 6:53 PST

Публикация от @ponchoidik Дек 29 2016 в 3:07 PST

7. Уникальная городская фишка, которую можно назвать одним из символов города.

В центре города отсутствуют пешеходные переходы. Причем как на дороге, так и под землей. Вместо них переходы организованы над автомобильными дорогами (аналогично, как в Беларуси над железнодорожными путями). Это многокилометровые тротуары, по которым можно перемещаться между кварталами, не спускаясь на дорогу. Очень удобная вещь, учитывая интенсивное движение и палящее солнце. Главное — смотрите по сторонам и читайте указатели.

Публикация от @3hee Янв 3 2017 в 11:37 PST

8. Музей, который обязательно нужно посетить и главный экспонат, который нужно увидеть?

Таких музеев, как Лувр или Эрмитаж, в Гонконге нет. Большинство туристов приезжают в Гонконг на 2-3 дня. Ведь в первую очередь это транспортный хаб и место остановки по дороге куда-то. Если вы все же решили остаться на 4-5 дней, будет интересно будет сходить в музей Космоса.

Публикация от Evelyn de Leon (@evelyndeleon22) Авг 8 2016 в 8:38 PDT

Или музей истории.

Публикация от Gizem Akkan (@gizemakkan) Ноя 28 2016 в 7:51 PST

Для любителей аттракционов Гонконг — это рай. Одна из главных достопримечательностей города — это Диснейленд. Второй известный парк развлечений — это Ocean Park, рассчитанный на более экстремальную публику.

Публикация от Ocean Park Hong Kong (@hkoceanpark) Дек 31 2016 в 10:09 PST

9. Лучший городской стрит-арт?

Публикация от timjentsch (@timjentsch) Янв 4 2017 в 1:05 PST

Публикация от timjentsch (@timjentsch) Янв 4 2017 в 9:06 PST

10. Самое популярное место для отдыха и развлечений?

Гонконг — один из городов, которые никогда не спят. Самый активный район, и он же самый интернациональный — это непосредственно сам остров Гонконг. Здесь можно на минутку забыть, что находишься в Азии, и представить себя, скорее, в Нью-Йорке. Лучшее место для вечернего отдыха — остров Гонконг, район Lan Kwai Fong. Здесь множество ресторанов, баров и прочих заведений на любой вкус.

Публикация от Scarlett Li (@scarletli26) Янв 2 2017 в 5:02 PST

11. В какой район города лучше не ходить и почему?

Гонконг считается одним из самых безопасных городов, поэтому гулять можно практически везде. К сожалению, как и в любом туристическом центре, в городе много воров-карманников.

12. Хитрости экономной городской жизни, которые знают только местные.

В целом Гонконг считается одним из самых дорогих городов мира. Однако вполне реально побыть там несколько дней, ощутить местный колорит и не потратить слишком много денег. Посоветую купить в аэропорту местную туристическую сим-карту. Она поддерживает как 4G, так и ловит многочисленные точки Wi Fi по всему городу. Поэтому трафика хватит.

По сравнению с другими городами такси очень дешевое. Но за исключением часов пик пользоваться метро гораздо удобнее: все дублируется на английском. Поезда ходят часто и четко по расписанию. Есть официальное приложение (MTR mobile), которое определит вашу локацию и определит нужный маршрут с учетом расписания, возможных задержек в несколько минут в час пик, со всеми пересадками.

Внутри метро все ограждено, поэтому никто никуда не упадет. Везде указатели, все выходы из метро пронумерованы — легко понять, куда тебе нужно идти и где выходить. В оживленные часы на платформе стоят сотрудники и дополнительно контролируют поток.

Отличная система кондиционирования (что особенно важно летом). Если вы все же решили воспользоваться услугами такси — сохраните нужные вам адреса на китайском, т. к. не все таксисты знают латинский алфавит.

13. Местное блюдо, которое обязательно нужно попробовать?

Культовое местное блюдо — dim sum — «пельмешки». Есть вареные, в супе, жареные и приготовленные на пару. С самыми разными начинками. Пальчики оближешь.

Публикация от Hina (@hinaet) Янв 4 2017 в 2:49 PST

Конечно же, Китай — это не Китай без утки по-пекински.

Публикация от Paul Han (@hanfangzhao) Янв 5 2017 в 1:34 PST

Учитывая близость моря — практически любые морепродукты, которые при вас «поймают» в ресторанном аквариуме и тут же приготовят. Весьма традиционные закуски — Fish balls (рыбные шарики а-ля крабовые палочки) в горячем соевом соусе.

Публикация от Adelaide’s Best Food Places (@foodexperienceadelaide) Янв 4 2017 в 12:07 PST

Stinky tofu — знаменитая закуска, впрочем, на любителя.

Публикация от (@theconscientiouseater) Янв 3 2017 в 5:49 PST

Для любителей диковинок: куриные лапки и свиные желудки. Интересно попробовать.

Публикация от @crashfish2 Янв 3 2017 в 3:57 PST

14. Популярный местный уличный фастфуд?

Все вышеперечисленное плюс масса мясных и рыбных деликатесов на гриле или в бульоне. Из сладостей — местные вафли, напоминающие по форме шарики (egg waffles).

Публикация от TeaFoodsion (@teafoodsion) Дек 4 2016 в 3:35 PST

15. Три места, где можно недорого поесть?

Местные шутят, что в Гонконге две достопримечательности: шопинг и рестораны. Поэтому выделять несколько из них было бы кощунством. Мой совет: пробуйте стритфуд и не бойтесь. Гонконг славится уличной едой: маленькие ресторанчики, кафе или просто киоски с едой есть на любой улице. Цены в них более чем приемлемые. Обращайте внимание на вывески — это поможет сориентироваться в блюдах и ценах, а также на очереди (чем больше очередь в ресторан — тем он лучше.) Очереди, как правило, двигаются очень быстро. Для тех, кто трепетно относится к гигиене: запаситесь салфетками. Еда в Гонконге безопасная, но салфетки к сервировке стола подаются только в западных ресторанах.

16. Куда пойти на шопинг?

В Гонконге можно путешествовать по городу, переходя из одного торгового центра в другой. Если вы интересуетесь чем-то конкретным — нелишним будет зайти на сайт price.com.hk и свериться по цене, так как местные «предприниматели» очень любят завысить цену.

17. Куда пойти встречать рассвет?

Victoria Peak

Публикация от Rosie (@thisisrosie) Янв 4 2017 в 5:59 PST

18. Что привезти друзьям в качестве сувенира?

Помимо традиционных магнитов, открыток и китайских фонариков, можно накупить разных сортов чая, их в Гонконге десятки, если не сотни.

Публикация от Laurine (@lolottetravels) Фев 19 2017 в 9:59 PST

19. Самый интересный Instagram-аккаунт города и ссылки, по которым можно следить за культурной жизнью города?

instagram.com/discoverhongkong

20. Как бюджетно добраться до города из Минска?

Совсем бюджетно из Минска до Гонконга добраться сложно. До марта 2017 г. сюда летает Etihad с пересадкой через ОАЭ. Второй приемлемый вариант — перелет «Аэрофлотом» с пересадкой в Москве. Впрочем, Гонконг, как правило, — это не цель поездки, а пересадочный узел, где есть смысл «зависнуть» на 2-3 дня. Поэтому бюджетность и маршрут будут у каждого туриста свои.

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