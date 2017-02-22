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"Мужиком быть круто". Женский взгляд на стриптиз, стрельбу, бокс и шиномонтаж
23.02.2017 12:28 — Новости Культуры | Tut.by
В канун 23 февраля, который традиционно считается мужским днем, TUT.BY нашел отважную представительницу прекрасного пола, которая согласилась на день погрузиться в мужские забавы и мужской труд. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео о приключениях Фортунаты.
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Благодарим за помощь в съемках шиномонтаж по ул. Железнодорожная, д. 27, к.3; тир «
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В канун 23 февраля, который традиционно считается мужским днем, TUT.BY нашел отважную представительницу прекрасного пола, которая согласилась на день погрузиться в...
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