В канун 23 февраля, который традиционно считается мужским днем, TUT.BY нашел отважную представительницу прекрасного пола, которая согласилась на день погрузиться в мужские забавы и мужской труд. Что из этого вышло, смотрите в нашем видео о приключениях Фортунаты.

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Благодарим за помощь в съемках шиномонтаж по ул. Железнодорожная, д. 27, к.3; тир « Снайпер »; фитнес-клуб Moby Dick и стриптиз-клуб Gentlemen’s House .