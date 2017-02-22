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В Речице более 100 сотрудников различных ведомств выстроились в поздравление к 23 февраля
23.02.2017 13:11 — Новости Культуры | Tut.by
Накануне Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, сотрудники военного комиссариата, РОВД, Департамента охраны, Следственного комитета и РОЧС во главе со своими руководителями креативно поздравили всех с мужским праздником, пишет газета «
Собравшиеся вместе на Центральной площади Речицы выстроили надпись «С 23 февраля!».
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Собравшиеся вместе на Центральной площади Речицы выстроили надпись "С 23 февраля!".
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