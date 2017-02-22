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Быть настоящим

23.02.2017 — Новости Культуры | Вечерний Минск  
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В экспозиции будут представлены сюжетные фотографии, в которых раскрывается понятие«настоящий мужчина». Автор работ — фотограф Юлия Мацкевич. Зрители ознакомятся с образами людей, сумевших реа­лизовать себя в сферах, традиционно считающихся мужскими. Одни, например пожарные или каскадеры, ежедневно сталкиваются с риском и необходимостью преодолевать трудности в силу профессиональных обязанностей. Другие могут стать примером упорства и настойчивости ради достижения поставленных целей — от чемпионских титулов в спорте до создания успешного бизнеса.

— Тема роли мужчины в жизни общества для нас не нова, мы обращались к ней и раньше, в частности в рамках проекта, посвященного проблемам отцовства. На этот раз решили сменить ракурс, чтобы дополнить образ настоящего мужчины другими важными штрихами, такими как целеустремленность, успешность, умение отвечать на вызовы и находить выход из сложных ситуаций. Герои фотографий могут стать прекрасным примером для подражания. Мы стремились создать портрет человека, за которым хочется идти, который способен зажечь сердца других огнем, пылающим в его душе, — подчеркнула Наталья Мирончук.

Выставка пройдет в торгово-развлекательном центре по адресу: пр. Победителей, 9. Торжественное открытие мероприятия — 25 февраля в 12:00. Вход бесплатный.

Выставка«Огонь человеческого сердца» — продолжение ряда городских социальных инициатив, реализуемых общими усилиями информационного социально-благо­творительного проекта Babystory, коммуникационного агентства«АРС Коммюникейшнз», интеллектуального агентства«Бугулов Консалтинг“ под патронажем комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорис­полкома.

Автор: Светлана ГРИБ
 
 
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