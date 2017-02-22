Так уж вышло, что до наших экранов мультфильм добрался только к концу нынешнего февраля, хотя его мировая премьера состоялась в сентябре 2016 года на Международном кинофестивале в Торонто. С той поры лента успешно прокатилась по всем мировым рынкам, собрав внушительную кассу — 528 миллионов долларов. В Минск«Зверопой» прибыл в качестве признанного фаворита проката. И всем остальным картинам, стартующим в этот же день, точно придется потесниться.

Главный герой мультфильма — коала по имени Бастер, руководитель процветавшего некогда театра. Но настали трудные времена. Чтобы как-то оживить загибающееся детище, Бастер решает организовать всенародный(пардон, всезвериный) музыкальный конкурс, который должен привлечь уйму талантливых исполнителей. С помощью своего лучшего друга овцы Эдди Бастер начинает отбор на шоу. Среди наиболее ярких конкурсантов — свинья Розита — мать-одиночка, которая всю жизнь мечтала стать певицей, дикобразиха Эш, пытающаяся начать сольную карьеру, после того как ее изгнали из панк-группы, горилла Джонни — молодой рэпер из семьи с криминальным прошлым, слониха Мина, обладающая чудесным голосом, но панически боящаяся сцены…

Создатели картины привлекли к работе над мультфильмом по-настоящему звездный актерский ансамбль. Зверье говорит и поет голосами Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сета МакФарлейна, Скарлетт Йоханссон. Ну, а в русскоязычном прокате в моменты, когда песня уступает место прозе, за дело берутся актеры дубляжа. И тут не обошлось без белорусского следа. Слониху Мину, например, дуб­лирует 14-летняя певица из Минска Зинаида Куприянович. Несмотря на юный возраст, у Зины не только целая россыпь наград с песенных состязаний(в том числе и первая премия детского конкурса«Славянский базар в Витебске — 2014») , но и опыт озвучивания главной героини мультфильма«Моана“. Эта анимационная лента шла в минском прокате в декабре.

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