МИНСК, 23 фев — Sputnik. Русский язык вошел в список из пяти наиболее изучаемых жителями Евросоюза и обогнал в рейтинге итальянский, сообщил в четверг Евростат.

Рейтинг был подготовлен европейскими социологами в рамках комплексного исследования сферы изучения и преподавания иностранных языков. Как выяснилось, порядка 59% европейцев знают два или более иностранных языка.

Среди лидеров по знанию иностранных языков — Лихтенштейн, Люксембург, Исландия и Финляндия. В Литве два или более иностранных знают 80% граждан, в Латвии — 78%. Минимальный показатель — в Австрии (9%) и Венгрии (6%).

Самым изучаемым языком по данным Евростата был назван английский — его учили 97,3% жителей ЕС. На втором месте — французский язык (33,8% европейцев) и немецкий (23,1% граждан). Также в пятерку вошли испанский (13,6%) и русский (2,7%) языки.

По данным исследования, наибольший процент изучавших русский язык — в странах Балтии и в Болгарии.

За пределами топ-5 остался еще один популярный язык — итальянский. Китайский же язык, которому многие пророчат статус международного, не вошел в список самых изучаемых европейцами.

Большинство белорусских школьников изучают в школах английский или немецкий язык. Иногда иностранным языком выбирают испанский, французский или китайский. При этом, в подавляющем количестве случаев белорусы изучают только по одному иностранному языку.