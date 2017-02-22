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Видео с китайской пандой, которая любит обниматься, посмотрели уже более 70 млн человек

23.02.2017 15:23 — Новости Культуры | Tut.by  
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На странице Исследовательского центра по выращиванию панд в Чэнду (Китай) в фейсбуке появилось трогательное видео маленькой панды. Она очень любит обниматься и не дает сотруднику зоопарка спокойно работать.

На видео видно, как один из сотрудников пытал установить растения на деревянные платформы, но животное не отпускало его ногу. Мужчина несколько раз снимал панду и относил ее в сторону, но дружелюбное животное каждый раз возвращалось.

Видео собрало уже более 70 миллионов просмотров.

 
 
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На странице Исследовательского центра по выращиванию панд в Чэнду (Китай) в фейсбуке появилось трогательное видео маленькой панды. Она очень любит обниматься и не...

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