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В Толочине школьники района показали свои знания по безопасности

23.02.2017 11:51 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
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В Толочине школьники района показали свои знания по безопасности
Что делать если случился пожар? Как поступить, чтобы в твой дом не постучалась беда? На эти и другие вопросы отвечали участники районного этапа конкурса «Школа безопасности-2017», который прошел на базе Центра детей и молодежи.

В районном этапе участие приняли более 50 учеников из городских и сельских учреждений образования, которые показали свои знания в трех конкурсных испытаниях. Для начала школьники отвечали на вопросы тестирования, по результатам которого лучшие проходили во второй этап. В следующем испытании, выступлении на тему «Я расскажу вам..», ребятам предстояло в течение одной минуты выступить с высказыванием на тему безопасности. Сумма баллов в тестировании и конкурсном испытании выявила финалистов, которым предстояло поломать голову над вопросами интеллектуальной игры.

К слову, с вопросами теста участники справились без труда. Здесь решающим стало время, затраченное на решение. А к ораторскому конкурсу они подготовились заранее — использовали музыкальное оформление, сочиняли стихи.

В завершение финального испытания определились победители. В старшей возрастной группе им стала Полина Тереня из Кохановской СШ, в средней — Владимир Лейченок из Кохановской СШ, в младшей возрастной группе — Тимофей Споткай из СШ №2. Они и примут участие в областном этапе конкурса.

Юлия КАПРАНОВА.

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