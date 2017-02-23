Принципы государственно-частного партнерства следует активнее продвигать в сфере культуры. Такое мнение высказал на заседании Брестского облисполкома его председатель Анатолий Лис, передает БЕЛТА.





В пример губернатор привел реставрацию Коссовского дворцово-паркового ансамбля. Принцип ГЧП в данном случае, по мнению Анатолия Лиса, может дать хороший эффект.

«Почему не занимаетесь государственно-частным партнерством в Коссовском замке? Чтобы его достроить, нужны большие средства. А дальше что? Надо продумать, как он будет использоваться, заполняться, как деньги зарабатывать. Чтобы его содержание не ложилось бременем на бюджет. А место уникальное, с историей. Надо искать меценатов, людей заинтересованных. Это не просто, но этим надо очень активно заниматься», — поставил задачу он.

Расположенный в Ивацевичском районе Коссовский замок является памятником архитектуры XIX века и считается одним из самых красивых и величественных неоготических дворцов в Беларуси. Его реставрация длится почти 10 лет. В прошлом году из областного бюджета на эти цели направлено без малого 400 тысяч рублей. Более 40 тысяч рублей поступило по государственной инвестиционной программе из средств республиканского бюджета. В текущем году на две очереди строительства дворца в области запланировано выделить 200 тысяч рублей.

Как сообщил заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи — начальник управления культуры облисполкома Сергей Панасюк, часть дворца к концу текущего года планируется открыть для посетителей и проведения экскурсий.

«Это позволит уменьшить бюджетную нагрузку, направить полученные средства на восстановление дворца и ускорить завершение работ. В этом направлении мы ведем активную работу. На первоначальном этапе создание экспозиции не потребует дополнительных штатных единиц. Работа будет организована с привлечением сотрудников музея-усадьбы Тадеуша Костюшко, расположенной в непосредственной близости от замка», — сказал Сергей Панасюк. Сегодня на заседании облисполкома рассмотрен вопрос выполнения государственной программы «Культура Беларуси» на 2016−2020 годы.