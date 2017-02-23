|
Мужчины с оголенными торсами пробежали по центру Минска
24.02.2017 10:04 — Новости Культуры | Tut.by
В День защитника Отечества около тысячи мужчин приняли участие в забеге на 1 км и 3,5 км, который стартовал у Дворца спорта. Моросящий дождь не помешал участникам оголить торс и в таком виде пробежать весь маршрут — это был «
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В День защитника Отечества около тысячи мужчин приняли участие в забеге на 1 км и 3,5 км, который стартовал у Дворца спорта. Моросящий дождь не помешал участникам...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии