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Мужчины с оголенными торсами пробежали по центру Минска

24.02.2017 10:04 — Новости Культуры | Tut.by  
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В День защитника Отечества около тысячи мужчин приняли участие в забеге на 1 км и 3,5 км, который стартовал у Дворца спорта. Моросящий дождь не помешал участникам оголить торс и в таком виде пробежать весь маршрут — это был «Забег настоящих мужчин». Каждый участник получил памятную медаль, а тройка лучших бегунов на каждой дистанции еще и денежные сертификаты. Организаторы планируют сделать забег ежегодным.

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В День защитника Отечества около тысячи мужчин приняли участие в забеге на 1 км и 3,5 км, который стартовал у Дворца спорта. Моросящий дождь не помешал участникам...

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