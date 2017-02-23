В День защитника Отечества около тысячи мужчин приняли участие в забеге на 1 км и 3,5 км, который стартовал у Дворца спорта. Моросящий дождь не помешал участникам оголить торс и в таком виде пробежать весь маршрут — это был « Забег настоящих мужчин ». Каждый участник получил памятную медаль, а тройка лучших бегунов на каждой дистанции еще и денежные сертификаты. Организаторы планируют сделать забег ежегодным.

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