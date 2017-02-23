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Пейзажный фотограф из Бреста делает завораживающие снимки Беларуси

24.02.2017 11:54 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Бреста Сергей Домбровский все свое свободное время посвящает фотографии красот Беларуси. Своими снимками он доказывает, что за завораживающими пейзажами совсем не обязательно лететь на Бали, в Таиланд или Исландию.

Фото: Сергей Домбровский vk.com/stereodom


Сергей занимается фотографией давно, но несмотря на большой стаж, скромно называет себя не более, чем фотолюбителем. Сергей не снимает горы, вулканы, лагуны или океаны. Свое творчество он посвящает Беларуси.
























































На фотографиях Сергея привычные места играют новыми красками: угрюмый Мухавец начинает играть янтарно-медовыми красками, паутина превращается в жемчужное ожерелье, украшающее ветви дерева осенним утром, а вечерняя речная гладь так спокойна, что сливается с небом. Сергей снимает окрестности Бреста, Беловежскую пущу, Браславские озера. Его фотографии на сайте National Geographic регулярно попадают в рубрику «Выбор редакции».

 
Теги: Брест
 
 
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