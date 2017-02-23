﻿ Масленица, гастроли в театре и трибьют "Агаты Кристи". Куда пойти в Гродно в выходные. 21.by
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Масленица, гастроли в театре и трибьют "Агаты Кристи". Куда пойти в Гродно в выходные

24.02.2017 12:06 — Новости Культуры | Tut.by  
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В эти выходные гродненцы могут побывать на спектаклях минского Современного художественного театра, в нескольких местах отпраздновать масленицу, побывать на трибьюте «Агаты Кристи» и сделать селфи в музее.

Неделя селфи в музее

Где: Гродненский историко-археологический музей

Когда: 24−26 февраля, 10.00−17.30

Сделай селфи в одном из отделений главного гродненского музея (Старый замок, Новый замок, Нижняя церковь, Музей М. Богдановича, Музей истории Городницы), размести его в Instagram или Вконтакте с хештегом #gdgam_selfie, и ты сможешь стать частью выставки-прищепки в «Ночь музеев».


Масленица на базе отдыха «Привал»

Где: База отдыха «Привал», д. Пышки

Когда: 24 февраля, 10.00−18.00, 25−26 февраля, 10.00−02.00

Посетителей ждут соревнования по приготовлению блинов, перетягивание каната, бои подушками и сжигание чучела зимы, а также множество других развлечений. В выходные с 10.00 на «Привал» будет каждый час отправляться автобус с остановки «Филармония».


Музыкальный вечер памяти Муслима Магомаева

Где: Театр кукол, ул. Дзержинского, 1/1

Когда: 24 февраля, 19.00

Музыкальный вечер памяти Народного артиста СССР «Ты — моя мелодия» проведет «Гродненская капелла». В программе: песенные шедевры Магомаева, такие как «Ходит песенка по кругу», «Королева красоты», «Любимый город», «Темная ночь», «Надежда», «Мелодия» и многие другие.

Спектакль «На всякого мудреца довольно простоты»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 24 февраля, 19.00

Написанная еще в 1868 году, пьеса «На всякого мудреца довольно простоты» актуальна и сегодня, ведь тема молодых людей, пытающихся любыми средствами сделать карьеру, не стареет.


Масленица в Гродно — проводы зимы

Где: урочище Пышки

Когда: 25 февраля, 10.15−15.30

В программе: праздничное шествие, выступление духовых оркестров, выставка спасательной техники, показательные выступления спасателей и военных, игры и конкурсы, а также традиционная кульминация — сжигание чучела Зимы. Праздник не обойдется без блинов, чая и солдатской каши.


Форум «Гродно — центр велосипедной культуры»

Где: Гродненский колледж бизнеса и права, ул. Мостовая, 39 (актовый зал, 3 этаж)

Когда: 25 февраля, 11.00−19.00

Общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» приглашает всех неравнодушных к велодвижению в Гродно и области на форум «Гродно — центр велосипедной культуры». Представители «ВелоГродно» отчитаются о проделанной работе за 2016 год и расскажут о планах на 2017.

На форуме будут работать четыре секции по туристической, спортивной, креативной и организаторской темам. Форум завершится мастер-классом по краудфандингу и краудсерфингу от Ивана Веденина из talaka.by.


Межпоколенческая живая библиотека

Где: ул. Буденного, 48а-100 (зал во внутреннем дворике)

Когда: 25 февраля, 12.00−15.00

Как живется или жилось в Шри-Ланке, Афганистане, Монголии или Китае? Что едят веганы и во что верят кришнаиты? Как живут в одной семье представители разных культур и стран, люди разных поколений? Узнать все это можно на живой библиотеке. Книги в ней это живые люди со своими историями и жизненным опытом, которыми они делятся с «читателями».

Масленичные гуляния в Коробчицах

Где: Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»

Когда: 25 февраля, 14.00, 26 февраля, 12.30

Гродненский мясокомбинат приглашает на карусель песен, танцев и хороводов. В программе традиционные игры, катания на лошадях, ледяной столб с призами и праздничные угощения.


Музыкальный моноспектакль Ирины Гаранкиной «Монолог»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 25 февраля, 17.00

Вечер песен, романсов и поэзии. Музыкально-поэтический рассказ женщины о женщине. Каждая песня или романс представляет собой мини спектакль со своим законченным сюжетом, который предваряется небольшим поэтическим эпиграфом.

Трибьют группы Агата Кристи

Где: клуб «Movie 60», ул. Советская, 9

Когда: 25 февраля, 19.00

«Как на войне», «Опиум», «Черная луна» и другие хиты одной из самых необычных групп русского рока в Гродно исполнят музыканты групп Nightside Glance, Cold in May, Deadmarsh и Infestum. Металлисты уже провели один такой концерт с аншлагом в Минске, а в планах — выступление в Киеве.


Фото: vk.com/grodno_agatakristi

Спектакль «Бешеные деньги»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 25 февраля, 19.00

Пьесу Александра Островского привезла в Гродно с гастролями труппа Современного художественного театра из Минска. Остроумные диалоги, стремительная интрига, захватывающий сюжет, проникновенная история и глубокая философия — отличительные черты этой постановки.


Музыкальная сказка «Просто Карлсон»

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 26 февраля, 12.00

Современный художественный театр привез в Гродно не только взрослые, но и один семейный спектакль. Постановка насыщена общением с залом, за счет чего зрители как бы становятся не просто наблюдателями, а скорее соучастниками всех безобразий и проделок главных героев.

"…По-французски — о любви!"

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 26 февраля, 17.00

История любви на французском языке, рассказанная урожденным французом Стеллой Фидзи. Войдя в зал, зрители попадут в атмосферу Парижа, на узкие улочки Монмартра, пристанище художников, поэтов, артистов и музыкантов, где когда-то жили и творили Ренуар, Ван Гог, Тулуз-Лотрек, Пикассо… Со сцены прозвучат песни известных французских шансонье Сальваторе Адамо, Жильбера Беко, Филиппа Лафонтена, Катрин Лорео, Жака Лако Голдмена, Жерара Ленорманна и Изабель Жеффруа (Заза).


Фото: drama.grodno.by

Безумный триоугольник

Где: Драмтеатр, ул. Мостовая, 35

Когда: 26 февраля, 19.00

Лихо закрученный сюжет спектакля поставлен по пьесе известного итальянского драматурга Альдо де Бенедетти. Актерский ансамбль Современного художественного театра буквально погружает зрителя в атмосферу динамических событий итальянской богемы.


 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В эти выходные гродненцы могут побывать на спектаклях минского Современного художественного театра, отпраздновать масленицу сразу в нескольких местах, побывать...

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