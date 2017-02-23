До 26 февраля продлится выставка «Я Моне Я Шишкин Я Малевич», которая проходит в Доме картин. Для Беларуси она стала явлением уникальным хотя бы потому, что впервые за 20 с лишним лет на входе в галерею можно было увидеть очередь. Правда, не из посетителей, а художников. TUT.BY прогулялся по выставке вместе с ее куратором Ольгой Клип и попросил оценить, какой художники видят жизнь в Беларуси, а также узнал, о чем говорит безымянная картина с неприличным словом.



Картина Олега Выглазова

«Художником Глеб стал на один день, чтобы создать эту работу»

Попасть на выставку могла работа любого желающего. Главное условие — чтобы проходила в дверь. Организаторы не скрывают: такой формат они позаимствовали у Уолтера Хопса и его проекта «36 часов». Вдохновленные безбарьерной средой (чтобы принести картину, не требовалось ни дипломов, ни «корочек»), 661 художник — именитые и пока безымянные — предложили на суд зрителей свое видение современного белорусского искусства.

— Как куратору-исследователю мне было интересно, кем будут те люди, которые откликнутся на этот призыв. Предполагала, что в основном — не те художники, которые выставляются в Минске. Ведь площадок у нас немного, а у каждого автора есть потребность в аудитории. В принципе, здесь я нашла немало живописцев, чей профессионализм не уступает тем, кого мы привыкли видеть на выставочных площадках.

Кто те люди, которые принесли свои работы? По словам Ольги, профессиональные художники среди участников в меньшинстве: многие в силу своих убеждений проигнорировали выставку, о чем она немного сожалеет.





— Ведь зрители, которые приходят к нам, не могут увидеть, чем занимаются профессионалы.

Большинство авторов, представленных в галерее, — либо молодые неизвестные художники, либо любители, которые неплохо владеют техникой. Есть и те, кто использует рисование как арт-терапию — таким образом расслабляются после непростого трудового дня. Некоторые художниками стали вдруг, чтобы попасть в галерею. В том числе один из фаворитов Ольги на этой выставке.

— Для себя я выделила двоих — тех, которые, на мой взгляд, работают с современным культурологическим контекстом. Вот работа Глеба Ковальского «Без названия». Много нареканий возникает по поводу этих слов (на картинке можно прочитать матерное выражение. — Прим. TUT.BY). Даже спрашивают, есть ли у нас цензура. Но ведь эта работа очень точно описывает ситуацию современного белорусского социума, арт-сообщества в том числе, — иронично улыбаясь, говорит Ольга. — Насколько я знаю, художником Глеб стал на один день, чтобы создать эту работу. Пока он себя ищет. Но это был смелый жест с его стороны.



Полотно с желтыми флуоресцентными подписями

«Один автор переосмыслил Малевича и написал „Черный квадрат“ в манере семечек»

Еще одна работа-фаворит принадлежит Олегу Выглазову (речь о самой первой иллюстрации к тексту). Для меня она — квинтэссенция массовой культуры. Благодаря коллажности, использованию ярко-розового полотна с желтыми флуоресцентными подписями, которые выглядят даже пошло, создается апогей котиков. Соединив все вместе, работа становится предметом современного искусства, который критикует других красивых котиков, которых рисуют художники.

По наблюдениям Ольги Клип, любимые темы современных авторов — цветы, пейзажи, морские сцены, абстракции и уже упомянутые котики. На сложные социальные темы художники пишут крайне редко. Зато жанров — полное разнообразие. Правда, Ольга была немного удивлена, что большинство работ — это картины.

— То ли название галереи сбило их с толку, то ли картина, будь то живопись, графика, коллаж — самый распространенный вид искусства среди белорусских художников. При этом есть три работы видеоарта, что меня невероятно радует. Есть и несколько скульптур, инсталляций.





А теперь предлагаем познакомиться с этими работами более детально, для чего, собственно, мы и пришли. Несмотря на внешнюю видимую мягкость, в профессиональной оценке куратор Ольга Клип безжалостна.

— На выставке много пастельных композиций, которые могли бы сдобрить чью-нибудь спальню. Видите, есть даже вышивка. Так как сейчас практически любая женщина может позволить себе вышивать, эти творения становятся конкурентами для небольших живописных картин. Каждый может сделать себе что-то и повесить красивую картинку, вместо того чтобы приобрести работу профессионального художника. Встречаются даже картины, выполненные в технике валяния. Такие мы тоже принимали, так как анонсировали, что ждем работы в любой технике. В основном сюжеты ненапряжные, упрощенные. Вот, к примеру, прекрасные, милые слоники.

Некоторые восприняли название «Я Моне Я Шишкин Я Малевич» в буквальном смысле, продолжает Ольга. На выставке можно увидеть немало копий или подражаний Шишкину, Моне, Дали, Серову, Климту. Один автор переосмыслил Малевича и написал «Черный квадрат» в манере семечек. В то же время другие принесли то, чем они занимаются в повседневности.





— Есть абсолютно профессиональные, гиперреалистические вещи, но их я не могу отнести к современному искусству. Зато посетителям очень нравится. Большая часть аудитории склонна к понятному, красивому, в какой-то степени слащавому образу. Отсюда — обилие лошадей, котов, слонов, пейзажей. Цветы, цветы, много цветов. Почему? Наверное, это такая отдушина. Они все равно красивы, приятны глазу и не принуждают к мыслительному процессу, к рассуждениям.

Тем не менее встречаются и картины-размышления на тему истории искусства. Тому пример — работа Дарьи Пунтус «Изгнание из зоны комфорта».

Некоторые работы приобретают другое звучание, если их правильно разместить в экспозиции.

— Наши ребята повесили рядом Дарта Вейдера, который передает шар Земли, и Христа, который держит в руках собственный мир. Если воспринимать эти работы комплексно, в них открывается другой смысл.



Картины с Дартом Вейдером и Иисусом Христом

Заслуга проекта? «Они собрались вечером, чтобы не пить, условно говоря, пиво, а рисовать»

Также на выставке присутствует множество акварелей, портретов. Выполнены они профессионально, но, по словам Ольги, невозможно понять, почему художник пишет именно их, откуда рождаются эти задумки и какое отношение они имеют к современному контексту.

— Но иногда я подхожу к этому процессу как обыватель и нахожу для себя картинки, которые мне просто очень нравятся и с которыми я могла бы жить рядом, повесив дома над диваном. Например, работа Галины Жук без названия. Или вот — прекрасный букет, просто шикарный. Посмотрите, какая техника! Но, тем не менее, это букет. Я бы им с удовольствием обладала и любовалась каждый день. Но говорить о проблематизации современного контекста не приходится. Почему рождаются эти работы, откуда они возникают в голове художника?





— Учитывая, в какие водовороты Беларусь попадает едва ли не каждый год, почему современные художники избегают острых тем? — спрашиваем мы.

— Здесь очень много профессиональных живописцев с позиции техники рисунка, колорита. Но откровений, которые бы работали в направлении актуального искусства, нет — вздыхает Ольга. — Вместо этого — котики… Мы рисуем радость и счастье. Я вижу в этом поиск отдушины в искусстве, создание чего-то прекрасного, мира желанного, зоны комфорта.

Белорусский зритель, по мнению Ольги, не избалован даже классическим искусством, поэтому ему еще нужно время для того, что воспринять актуальный художественный процесс.

— Мы до сих слышим эту фразу: «Ой, я тоже так могу». Напачкать, извините, как и Миро (Жоан Миро — каталонский художник. — Прим. TUT.BY), может любой. При этом человеку, который так рассуждает, неизвестна вся та история, которая стоит за созданием работы.





Тем не менее результатами выставки Ольга всецело довольна. Во-первых, для себя она открыла несколько новых имен. Во-вторых, таким ненаучным способом изучила мир, который волнует современных художников и рисовальщиков. В-третьих, для некоторых совершенно случайно выставка стала импульсом к творческому процессу.

— Демонстрация собственных работ рядом с другими, я надеюсь, может стать толчком для самоосознания художников. Возможно, кто-то скажет себе остановиться, другие начнут активно развиваться. Среди участников много женщин пенсионного возраста, которые только начали рисовать. И это — момент самолюбования для них и не только: «Моя работа выставляется в галерее!» Это событийно, жизненно важно для человека и наполняет определенной энергетикой.

Была еще одна задача, которую я обнаружила впоследствии, когда проект уже сложился и состоялся. Мы смотивировали прийти в художественное пространство людей, которые туда не ходят. На выставку приносили работу молодые люди, которые, как признавались, сели вечером с другом, нарисовали картину, прикрепили к ней веревочку и принесли. Я в этом усматриваю большую заслугу проекта. Они собрались вечером, чтобы не пить, условно говоря, пиво, а рисовать. А потом они наши силы и время принести свою работу в галерею, после пришли на выставку, привели своих друзей.





В целом многие наблюдения для Ольги стали показательными, поскольку позволили выйти за пределы той зоны, в которой она обычно работает, и без иллюзий посмотреть на тот мир, который волнует белорусских творцов.

— Умеренная слащавость работ, умелая охристость одних художников и неудавшаяся яркость цвета других. То, что все это в основном картины. И то, что проект был воспринят как выставка самодеятельного искусства. Это все очень показательные факторы для меня как исследователя, над которыми нужно будет подумать, поразмышлять и сделать выводы.



