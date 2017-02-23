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На "Евровидение-2017" продали почти 15 тысяч билетов
24.02.2017 13:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 фев — Sputnik. Немногим менее четверти от общего числа билетов на "Евровидение-2017" продано за десять дней, сообщил в пятницу вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
Билеты на "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве в мае, поступили в продажу 14 февраля.
© AFP/ Sergei SUPINSKY
"По состоянию на 09:30 сегодняшнего дня продан 14 951 билет", — сказал украинский вице-премьер в Раде.
Всего на мероприятия "Евровидения" планируют продать порядка 70 тысяч билетов — то есть продано немногим менее четверти от общего числа. Стоимость "квитков" на полуфиналы, финал и генеральные репетиции варьируется от восьми до 500 евро.
Кроме того, Кириленко заверил, что подготовка к "Евровидению" в Киеве проходит согласно планам, а все обязательства украинской стороны перед Европейским вещательным союзом исполняются.
Украина получила право принимать "Евровидение" после победы певицы Джамалы на "Евровидении-2016" в Стокгольме.
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Стоимость билетов на шоу популярного песенного конкурса варьируется от восьми до 500 евро.
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