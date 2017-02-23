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На "Евровидение-2017" продали почти 15 тысяч билетов

24.02.2017 13:43 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 фев — Sputnik. Немногим менее четверти от общего числа билетов на "Евровидение-2017" продано за десять дней, сообщил в пятницу вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

Билеты на "Евровидение-2017", которое пройдет в Киеве в мае, поступили в продажу 14 февраля.

На "Евровидение-2017" продали почти 15 тысяч билетов
© AFP/ Sergei SUPINSKY
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"По состоянию на 09:30 сегодняшнего дня продан 14 951 билет", — сказал украинский вице-премьер в Раде.

Всего на мероприятия "Евровидения" планируют продать порядка 70 тысяч билетов — то есть продано немногим менее четверти от общего числа. Стоимость "квитков" на полуфиналы, финал и генеральные репетиции варьируется от восьми до 500 евро.

Кроме того, Кириленко заверил, что подготовка к "Евровидению" в Киеве проходит согласно планам, а все обязательства украинской стороны перед Европейским вещательным союзом исполняются.

Украина получила право принимать "Евровидение" после победы певицы Джамалы на "Евровидении-2016" в Стокгольме.

 
Теги: Минск
 
 
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Стоимость билетов на шоу популярного песенного конкурса варьируется от восьми до 500 евро.

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