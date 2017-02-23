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"Провисаем на банальных вещах". Беларусь на "олимпиаде современного искусства" в Венеции
24.02.2017 13:52 — Новости Культуры | Tut.by
С мая по ноябрь 2017 года в Италии пройдет 57-я Венецианская биеннале современного искусства. TUT.BY узнал, как она помогает заманить в Венецию туристов и что за «стол» будет представлять в этом году нашу страну в Венеции.
«Уже в феврале трудно забронировать бюджетное жилье, чтобы остановиться в Венеции в мае»
Венецианская биеннале — крупнейший европейский смотр современного искусства. Точка отсчета — 1895 год. Число стран-участниц тогда составляло 16, последние несколько лет — около 90. Быть в их числе — значит быть на арт-карте мира.
Сегодня в адрес биеннале можно услышать ироничное определение — «соревнование идей и капиталов». Но так или иначе событие по-прежнему притягивает как случайных зрителей, туристов, так и профессионалов. Для первых это больше чем выставка. Скорее, визуальный аттракцион. Для вторых — возможность оценить примерную картину того, что происходит сегодня в современном искусстве.
По словам журналиста и критика Дарьи Амелькович (в 2015 году была медиатором проекта «Архив свидетелей войны» в белорусском павильоне биеннале. — TUT.BY), венецианцы воспринимают биеннале довольно сдержанно. Почему? «Венеция подчинена культурным событиям, живет ими, — объясняет Амелькович. — В феврале — знаменитый карнавал. С мая по ноябрь — форум современного искусства. Летом — театральный фестиваль, в сентябре вручают „Золотых львов“ Венецианского кинофестиваля. Складывалось впечатление, что итальянцы устали от такой событийности. Но культурные события (и биеннале — в том числе) — это часть экономической стратегии города. Программа мероприятий составлена так, чтобы у туристов было как можно больше соблазнов пробыть в Венеции дольше, чем планировалось. Повсюду много наружной рекламы, которая сообщает о событии. Идешь мимо магазина часов, а в витрине — плакат биеннале».
Куратор и менеджер культуры Анна Самарская два года назад работала в Национальном центре современных искусств и тогда помогала в подготовке белорусского павильона.
«Биеннале — это туристически притягательное событие. Олимпиада современного искусства. Уже сегодня, в феврале, трудно забронировать бюджетный вариант жилья, чтобы остановиться в Венеции в мае», — говорит она.
Но для многих иностранцев цены на жилье — не преграда. «Поскольку я находилась «внутри проекта», могла рассмотреть публику с близкой дистанции, — рассказывает Дарья Амелькович. — Встречала тех, кто в течение восьми-десяти лет ежегодно приезжает из Европы, Америки и других стран «на современное искусство».
Дамы за 60 лет ходили от павильона к павильону с картой биеннале в руках. Посмотрели — поставили «галочку». И, похоже, они задались целью увидеть все. Запомнилась пара из Канады. Дама — классическая вамп. Фантастический кожаный костюм, ярко-красная помада. Заходили туристы из Беларуси. Искренне удивлялись: «Наша страна участвует в биеннале?! А мы и не слышали об этом…». Отдельная история — знакомство с арт-критиком из Швеции. Конец рабочего дня. Ливень. И тут заходит пожилой мужчина в дождевике. Пришел целенаправленно, посмотреть белорусский павильон. В итоге остался доволен увиденным, сделал прекрасный отзыв.
"Cтраны-участники представляют проекты, а у нас только объявляется конкурс на создание концепции…"
На какой территории размещается биеннале? Главными площадками биеннале являются Арсенал (это бывшая верфь) и сады Джардини (в этом году белорусский павильон будет находиться метрах в 400−500 от входа в них). Основное событие — проект куратора. В нынешнем году им стала Кристин Масель (в арт-сообществе известна как главный куратор Центра Помпиду во Франции). Национальные павильоны находятся в садах Джардини и рассеяны по всей Венеции. Первые стационарные павильоны были построены еще на рубеже ХХ века и принадлежат, например, Бельгии, Германии, Франции, России. Те страны-участницы, у которых сегодня нет собственных выставочных пространств, арендуют помещения на время. К примеру, так делает Беларусь.
Наша страна на Венецианской биеннале в числе новичков и участвовала в «олимпиаде» всего три раза. В 2005 году была представлена выставка белорусских художников (куратором первого павильона стал итальянец Энцо Форнаро). После определенного перерыва в 2011 году Беларусь представляла кураторская концепция Kodex Михаила Борозны. В 2015-м — «
«Радует, что на государственном уровне поняли, что современное искусство способствует формированию имиджа страны и проявлению национальной идентичности, — считает Анна Самарская. — Участие в крупных международных арт-проектах — движение в правильном направлении. Но пока мы провисаем на банальных вещах.
До сих пор не определились со значением слова «куратор». Так называют каждого, кто сумел организовать выставку. Но его основная задача — сформулировать высказывание на актуальную тему. И уже потом найти художников, которые смогут воплотить замысел. Кураторская работа напоминает работу исследователя. Поэтому хороший проект невозможно подготовить быстро. Это долгоиграющее действие. В январе страны — участники биеннале представляют проекты и художников, а у нас только объявляется конкурс на создание кураторской концепции…".
57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017-го. Но конкурс на разработку кураторской концепции национального павильона был объявлен только в январе этого года.
Месяц спустя жюри (представители Министерства культуры, НАН, Белорусских союзов художников и дизайнеров, Национального художественного музея Беларуси и Национального центра современных искусств) назвало победителя. Кураторская концепция «Стол» Романа Заслонова опередила 17 других претендентов.
Беларусь представит «Стол»
Проект «Стол» пока не был представлен журналистам и публике. TUT.BY попытался выяснить, с чем Беларусь едет на главный смотр современного искусства, и задал несколько вопросов Роману Заслонову.
Просим у Заслонова обозначить идею проекта. "Он назван простым словом «стол», в которое мы вкладывали обобщенный смысл, — говорит художник. — Это обыкновенный предмет, часть материального мира. Но это и место действия. За столом происходят радостные и печальные события, за столом мы ведем переговоры, играем, читаем, едим. Хотелось средствами видео создать художественный образ, когда бы «стол» воспринимался не как часть нашего быта, а как свидетель времени, жизни".
По словам Заслонова, идея проекта возникла лет пять назад. Наш собеседник пробовал снимать какие-то фрагменты видео. Но потом познакомился с людьми, у которых был опыт работы в кино. «С современным искусством и видеоартом они раньше не работали, но с интересом отнеслись к моему замыслу, — говорит Роман. — Соавтор сценария и режиссер — Сергей Талыбов. Продюсер Виктор Лобкович. Мы трое — равноправные авторы. Съемки проходили в Минске с участием белорусских актеров. Но это не игровое кино. Мы снимали видеоарт. Хронометраж — тридцать две минуты. Это довольно личный материал, где есть мои воспоминания, ощущение времени. Думал над тем, насколько все это будет понятно публике, особенно иностранцам. Советовался со специалистами, которые работают с современным искусством в США, во Франции».
К слову, у продюсера Виктора Лобковича и режиссера Сергея Талыбова есть опыт совместной работы (сериалы «Государственная граница», «Следы апостолов»). В числе фильмов Сергея Талыбова — скандально известный сериал «Теоретики» (неудачная попытка телеканала СТВ
По словам Романа Заслонова, средства, которые выделяет на биеннале Министерство культуры, пойдут на аренду помещения и оплату работы смотрителя. Видео уже готово. Оно было снято на частные средства. «Еще предстоит изготовить элементы экспозиции, объекты, необходимые для реализации нашей кураторской концепции. Попробуем привлечь спонсоров», — говорит Заслонов.
Премьера видео состоится в Венеции, в день открытия биеннале. Минская презентация — позже.
«Если кто-то думает, что увидит мою живопись, переведенную в формат видео, то нет, конечно. Работа с видео — для меня совершенно иная система координат, — говорит наш собеседник. — Со стороны может показаться, что это случайный замысел. Но это не так. „Стол“ — долгоиграющий проект. Давно чувствовал внутреннюю необходимость реализовать его».
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С мая по ноябрь 2017 года в Италии пройдет 57-я Венецианская биеннале современного искусства. TUT.BY узнал, как она помогает заманить в Венецию туристов, как современное...
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