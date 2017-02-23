С мая по ноябрь 2017 года в Италии пройдет 57-я Венецианская биеннале современного искусства. TUT.BY узнал, как она помогает заманить в Венецию туристов и что за «стол» будет представлять в этом году нашу страну в Венеции.



Фото: Facebook/ La Biennale di Venezia

«Уже в феврале трудно забронировать бюджетное жилье, чтобы остановиться в Венеции в мае»

Венецианская биеннале — крупнейший европейский смотр современного искусства. Точка отсчета — 1895 год. Число стран-участниц тогда составляло 16, последние несколько лет — около 90. Быть в их числе — значит быть на арт-карте мира.

Сегодня в адрес биеннале можно услышать ироничное определение — «соревнование идей и капиталов». Но так или иначе событие по-прежнему притягивает как случайных зрителей, туристов, так и профессионалов. Для первых это больше чем выставка. Скорее, визуальный аттракцион. Для вторых — возможность оценить примерную картину того, что происходит сегодня в современном искусстве.

По словам журналиста и критика Дарьи Амелькович (в 2015 году была медиатором проекта «Архив свидетелей войны» в белорусском павильоне биеннале. — TUT.BY), венецианцы воспринимают биеннале довольно сдержанно. Почему? «Венеция подчинена культурным событиям, живет ими, — объясняет Амелькович. — В феврале — знаменитый карнавал. С мая по ноябрь — форум современного искусства. Летом — театральный фестиваль, в сентябре вручают „Золотых львов“ Венецианского кинофестиваля. Складывалось впечатление, что итальянцы устали от такой событийности. Но культурные события (и биеннале — в том числе) — это часть экономической стратегии города. Программа мероприятий составлена так, чтобы у туристов было как можно больше соблазнов пробыть в Венеции дольше, чем планировалось. Повсюду много наружной рекламы, которая сообщает о событии. Идешь мимо магазина часов, а в витрине — плакат биеннале».

Куратор и менеджер культуры Анна Самарская два года назад работала в Национальном центре современных искусств и тогда помогала в подготовке белорусского павильона.



Венеция во время биеннале, 2015 год. Фото: архив Дарьи Амелькович

«Биеннале — это туристически притягательное событие. Олимпиада современного искусства. Уже сегодня, в феврале, трудно забронировать бюджетный вариант жилья, чтобы остановиться в Венеции в мае», — говорит она.

Но для многих иностранцев цены на жилье — не преграда. «Поскольку я находилась «внутри проекта», могла рассмотреть публику с близкой дистанции, — рассказывает Дарья Амелькович. — Встречала тех, кто в течение восьми-десяти лет ежегодно приезжает из Европы, Америки и других стран «на современное искусство».

Дамы за 60 лет ходили от павильона к павильону с картой биеннале в руках. Посмотрели — поставили «галочку». И, похоже, они задались целью увидеть все. Запомнилась пара из Канады. Дама — классическая вамп. Фантастический кожаный костюм, ярко-красная помада. Заходили туристы из Беларуси. Искренне удивлялись: «Наша страна участвует в биеннале?! А мы и не слышали об этом…». Отдельная история — знакомство с арт-критиком из Швеции. Конец рабочего дня. Ливень. И тут заходит пожилой мужчина в дождевике. Пришел целенаправленно, посмотреть белорусский павильон. В итоге остался доволен увиденным, сделал прекрасный отзыв.

"Cтраны-участники представляют проекты, а у нас только объявляется конкурс на создание концепции…"



Посетители из Уэльса у белорусского павильона, 2015 год. Фото: архив Дарьи Амелькович

На какой территории размещается биеннале? Главными площадками биеннале являются Арсенал (это бывшая верфь) и сады Джардини (в этом году белорусский павильон будет находиться метрах в 400−500 от входа в них). Основное событие — проект куратора. В нынешнем году им стала Кристин Масель (в арт-сообществе известна как главный куратор Центра Помпиду во Франции). Национальные павильоны находятся в садах Джардини и рассеяны по всей Венеции. Первые стационарные павильоны были построены еще на рубеже ХХ века и принадлежат, например, Бельгии, Германии, Франции, России. Те страны-участницы, у которых сегодня нет собственных выставочных пространств, арендуют помещения на время. К примеру, так делает Беларусь.

Наша страна на Венецианской биеннале в числе новичков и участвовала в «олимпиаде» всего три раза. В 2005 году была представлена выставка белорусских художников (куратором первого павильона стал итальянец Энцо Форнаро). После определенного перерыва в 2011 году Беларусь представляла кураторская концепция Kodex Михаила Борозны. В 2015-м — « Архив свидетеля войны » (кураторы Алексей Шинкаренко, Ольга Рыбчинская). В основу этой экспозиции легли фотодокументы на тему Первой мировой войны из фондов республиканских и региональных музеев, частных коллекций.

«Радует, что на государственном уровне поняли, что современное искусство способствует формированию имиджа страны и проявлению национальной идентичности, — считает Анна Самарская. — Участие в крупных международных арт-проектах — движение в правильном направлении. Но пока мы провисаем на банальных вещах.



Посетители белорусского павильона, 2015 год. Фото: архив Дарьи Амелькович

До сих пор не определились со значением слова «куратор». Так называют каждого, кто сумел организовать выставку. Но его основная задача — сформулировать высказывание на актуальную тему. И уже потом найти художников, которые смогут воплотить замысел. Кураторская работа напоминает работу исследователя. Поэтому хороший проект невозможно подготовить быстро. Это долгоиграющее действие. В январе страны — участники биеннале представляют проекты и художников, а у нас только объявляется конкурс на создание кураторской концепции…".

57-я Венецианская биеннале современного искусства пройдет с 13 мая по 26 ноября 2017-го. Но конкурс на разработку кураторской концепции национального павильона был объявлен только в январе этого года.

Месяц спустя жюри (представители Министерства культуры, НАН, Белорусских союзов художников и дизайнеров, Национального художественного музея Беларуси и Национального центра современных искусств) назвало победителя. Кураторская концепция «Стол» Романа Заслонова опередила 17 других претендентов.

Беларусь представит «Стол»



Персональная выставка Романа Заслонова в Национальном художественном музее Беларуси, декабрь 2015 года. Фото: БЕЛТА.

Проект «Стол» пока не был представлен журналистам и публике. TUT.BY попытался выяснить, с чем Беларусь едет на главный смотр современного искусства, и задал несколько вопросов Роману Заслонову.

Художник родился в 1962 году в Минске. Окончил Театрально-художественный институт (теперь Белорусская государственная академия искусств). Стажировался в творческих академических мастерских у народного художника СССР Михаила Савицкого. Долгие годы жил во Франции. С конца 1990-х регулярно ездил на биеннале в Венецию как зритель. Состоит в Белорусском союзе художников.

Просим у Заслонова обозначить идею проекта. "Он назван простым словом «стол», в которое мы вкладывали обобщенный смысл, — говорит художник. — Это обыкновенный предмет, часть материального мира. Но это и место действия. За столом происходят радостные и печальные события, за столом мы ведем переговоры, играем, читаем, едим. Хотелось средствами видео создать художественный образ, когда бы «стол» воспринимался не как часть нашего быта, а как свидетель времени, жизни".

По словам Заслонова, идея проекта возникла лет пять назад. Наш собеседник пробовал снимать какие-то фрагменты видео. Но потом познакомился с людьми, у которых был опыт работы в кино. «С современным искусством и видеоартом они раньше не работали, но с интересом отнеслись к моему замыслу, — говорит Роман. — Соавтор сценария и режиссер — Сергей Талыбов. Продюсер Виктор Лобкович. Мы трое — равноправные авторы. Съемки проходили в Минске с участием белорусских актеров. Но это не игровое кино. Мы снимали видеоарт. Хронометраж — тридцать две минуты. Это довольно личный материал, где есть мои воспоминания, ощущение времени. Думал над тем, насколько все это будет понятно публике, особенно иностранцам. Советовался со специалистами, которые работают с современным искусством в США, во Франции».

К слову, у продюсера Виктора Лобковича и режиссера Сергея Талыбова есть опыт совместной работы (сериалы «Государственная граница», «Следы апостолов»). В числе фильмов Сергея Талыбова — скандально известный сериал «Теоретики» (неудачная попытка телеканала СТВ снять аналог американской «Теории большого взрыва»).



Одна из работ Романа Заслонова

По словам Романа Заслонова, средства, которые выделяет на биеннале Министерство культуры, пойдут на аренду помещения и оплату работы смотрителя. Видео уже готово. Оно было снято на частные средства. «Еще предстоит изготовить элементы экспозиции, объекты, необходимые для реализации нашей кураторской концепции. Попробуем привлечь спонсоров», — говорит Заслонов.

Премьера видео состоится в Венеции, в день открытия биеннале. Минская презентация — позже.

«Если кто-то думает, что увидит мою живопись, переведенную в формат видео, то нет, конечно. Работа с видео — для меня совершенно иная система координат, — говорит наш собеседник. — Со стороны может показаться, что это случайный замысел. Но это не так. „Стол“ — долгоиграющий проект. Давно чувствовал внутреннюю необходимость реализовать его».