Ко Дню защитников Отечества Республики Беларусь, а также к 100-летию образования белорусской милиции, 23 февраля в вилейском кинотеатре «Мир» в прокат вышел историко-приключенческий фильм в цифровом формате 2D по роману Николая Ильинского «Чужой среди своих», «Следы на воде».

В этот же день в кинотеатре прошла выставка автомобилей, техники и вооружения органов внутренних дел, где сотрудники милиции рассказали о каждом из экспонатов. Работники районного музея организовали показ униформы сотрудников ОВД.

peramoga.by

Фото Алексея КАМИНСКОГО











