|
В кинотеатре «Мир» прошла выставка автомобилей, оружия и униформы РОВД
24.02.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)
Ко Дню защитников Отечества Республики Беларусь, а также к 100-летию образования белорусской милиции, 23 февраля в вилейском кинотеатре «Мир» в прокат вышел историко-приключенческий фильм в цифровом формате 2D по роману Николая Ильинского «Чужой среди своих», «Следы на воде».
В этот же день в кинотеатре прошла выставка автомобилей, техники и вооружения органов внутренних дел, где сотрудники милиции рассказали о каждом из экспонатов. Работники районного музея организовали показ униформы сотрудников ОВД.
peramoga.by
Фото Алексея КАМИНСКОГО
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Дню защитников Отечества Республики Беларусь, а также к 100-летию образования белорусской милиции, 23 февраля в вилейском кинотеатре «Мир» в прокат вышел...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии