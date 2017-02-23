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В кинотеатре «Мир» прошла выставка автомобилей, оружия и униформы РОВД

24.02.2017 — Новости Культуры | Шлях Перамогi (Вилейка)  
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Ко Дню защитников Отечества Республики Беларусь, а также к 100-летию образования белорусской милиции, 23 февраля в вилейском кинотеатре «Мир» в прокат вышел историко-приключенческий фильм в цифровом формате 2D по роману Николая Ильинского «Чужой среди своих», «Следы на воде».

В этот же день в кинотеатре прошла выставка автомобилей, техники и вооружения органов внутренних дел, где сотрудники милиции рассказали о каждом из экспонатов. Работники районного музея организовали показ униформы сотрудников ОВД.

peramoga.by

Фото Алексея КАМИНСКОГО





 
 
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Ко Дню защитников Отечества Республики Беларусь, а также к 100-летию образования белорусской милиции, 23 февраля в вилейском кинотеатре «Мир» в прокат вышел...

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