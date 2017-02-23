При всей кажущейся простоте блюда под названием блины удаются они не каждой хозяйке. Перед выходными на масленичной неделе TUT.BY собрал пять самых популярных по просмотрам видеорецептов с YouTube, чтобы вы смогли подобрать свой рецепт и чтобы ваша Масленица была самой вкусной.

Домашние блинчики от Ольги Матвей

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Тонкие блины на молоке

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Блины от канала «Готовим дома»

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Фрукторианка обещает, что это будут самые вкусные блины

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И блины от Ивана

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