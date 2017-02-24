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Щит и меч. В Гомеле впервые провели турнир по современному мечевому бою

25.02.2017 08:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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Мероприятие прошло на базе ДК «Фестивальный» вечером 24 февраля. Организаторы заверяют, что это лишь репетиция перед турниром бо́льшего масштаба.


В турнире приняло участие десять человек из двух гомельских клубов реконструкторов, которые представляли немецких рыцарей 14 века, воинов Руси 13 века, Монголии начала 14 века и рыцарей ВКЛ времен Грюндвальдской битвы.

Каждый бой длился ровно одну минуту или заканчивался при наборе одним из бойцов определенного количества баллов за нанесенные удары по противнику. Главное отличие современного мечевого боя от полноценных реконструкторских боев — применение мягкой защиты в поединках.


Основная идея мероприятие — привлечь внимание к гомельским рыцарским клубам, их популяризация. Сейчас в областном центре существуют пять реконструкторских секций — «Старая Вежа», Caballeros de fortuna, «Фалькон», «Бельфиора» и Erbis.

Организаторы надеются, что уже в конце весны 2017 года на большой региональный фестиваль им удастся привлечь рыцарские клубы не только Гомеля, а также области и соседних регионов, чтобы провести полноценное рыцарское ристалище.








 
Теги: Гомель
 
 
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В турнире приняло участие десять человек из двух гомельских клубов реконструкторов, которые представляли немецких рыцарей 14 века, воинов Руси 13 века, Монголии...

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