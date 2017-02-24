Подкорректировать размер кольца, починить цепочку, восстановить первоначальный блеск украшения помогут в ювелирных салонах. Набирает популярность и услуга по обмену старых изделий заказчика на новые из каталога мастерской. Перед 8 Марта TUT.BY подготовил обзор в помощь тем, кто желает преподнести своей прекрасной даме изящное украшение.



Кадр из фильма «Красотка» с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях.

«Эго-арт»

Услуги: ремонт, заказ изделий по каталогу (в том числе из белого, лимонного и красного золота), обмен ювелирных украшений на золото клиента с доплатой за работу. Посмотреть каталог, уточнить цены на ремонт и рассчитать ориентировочную стоимость обмена можно на сайте . Действует дисконтная программа, позволяющая накопить скидки до 10%.

Адреса в Витебске: пр. Московский, 19/1 (+375 (212) 26-02-12); ул. Димитрова, 18/1 (+375 (212) 36-48-25). Мастерские работают в будни с 9.00 до 19.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 17.00. Компания имеет также магазины в Орше (ул. Мира, 4, торговый центр «Центрум», павильон № 28) и Полоцке (Вильнюсское шоссе, 1; торговый центр «Манеж», павильон № 31).

Подробности — на сайте .

«Витебский ювелир»

Услуги: изготовление, уход, ремонт, гравировка ювелирных изделий из золота и серебра. Дополнительно — проверка пробы, плавка лома, очистка коронок, родирование белым цветом, проверка тестером бриллиантовых вставок (без выдачи сертификата), матировка.

Каждое новое изделие проходит государственную инспекцию в Минске, где на него ставят клеймо пробирного надзора Министерства финансов Беларуси.

Каталог и цены на услуги — на сайте , обратиться онлайн можно в группе .

Адреса в Витебске: ул. «Правды», 46, офис 4; ТЦ «Марко-сити» (-1 уровень), павильон 10а; пр. Фрунзе, 36, помещение 20. Время работы: вторник-суббота — с 9.30 до 18.30, воскресенье — с 9.30 до 14.30, понедельник — выходной. Телефоны: +375 (29) 593−07−80, +375 (33) 365−55−88, +375 (212) 42-66-55.

«Ювель плюс»

Услуги: изготовление цепей и браслетов (вес от 5 г) и других ювелирных изделий по каталогам и эскизам клиента, ремонт и восстановление, а также обмен старого золота на новые изделия. Цены и каталог обменного фонда — на сайте . Вопросы онлайн можно задать в группе .

Адрес в Витебске: ул. Ленинградская, 4 (за Полоцким рынком, в здании Дома быта, 2 этаж). Режим работы: вторник-воскресенье — с 9.30 до 19.00, понедельник — выходной. Телефоны: +375 (212) 35-94-04; +375 (29) 250−90−48.

В Поставах работает мастерская по адресу: ул. Советская, 18 (магазин «Ивушка»). Телефон: +375 (29) 713−97−19.

«Галлисимо»

Услуги: изготовление ювелирных изделий из золота и серебра заказчика с использованием камней, в том числе драгоценных; ремонт и реставрация; гравировка. Производят обмен изделий на металл заказчика с доплатой за выполненную работу.

Адрес в Витебске: ул. «Правды», 44, комната 305. Режим работы: со вторника по воскресенье — с 9.00 до 18.00, понедельник — выходной. Телефоны: +375 (212) 47-19-96, +375 (29) 518−13−53.

В Орше салон находится на ул. Энгельса, 4. Он работает со среды по пятницу — с 10.00 до 17.00, в субботу — до 15.00, понедельник и вторник — выходные; телефон: +375 (29) 295−81−65. В Глубоком мастерская расположена на ул. Кирова, 30/2. График работы: в пятницу и воскресенье — с 9.00 до 18.00; телефон: +375 (29) 211−23−43.



Фото: liberty-salon.ru

Мастерские «Витрембыта»

Услуги: изготовление ювелирных изделий любой сложности из золота или серебра заказчика, а также по его эскизам или фотографиям. Мастера также осуществляют чистку и полировку, изменяют размер кольца, делают гравировку, вставку камней и другие ремонтные работы. Здесь меняют любое старое изделие на новое с доплатой за работу.

Все изделия проходят опробование и клеймение в государственной инспекции пробирного надзора. Каталог изделий — на сайте , за обновлениями можно следить в группе .

Адреса в Витебске: ул. Терешковой, 3 (в будни — с 8.00 до 18.00, в субботу — до 15.00, воскресенье — выходной, +375 (212) 48-79-29); ул. Ленина, 28 (в будни — с 9.00 до 20.00, в субботу — с 10.00 до 16.00, воскресенье — выходной, +375 (212) 36-33-00); ул. Кирова, 6 (вторник-суббота — с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, воскресенье и понедельник — выходные, +375 (212) 61-79-94).

Работают приемные пункты в Орше, Полоцке, Новополоцке, Поставах и Браславе. Подробности — по ссылке .

«Полоцкий ювелир»

Услуги: срочный ремонт изделий из золота и серебра, чистка и полировка ювелирных изделий, ультразвуковая мойка, уменьшение и увеличение размеров колец, гравировка на кольцах, печатках и сувенирах, чистка зубных коронок (предназначенных для сдачи) и изделий из драгметаллов.

Адрес в Витебске: ул. Ленина, 52/13, 2 этаж, комната 13. Время работы: понедельник-пятница, с 10.00 до 19.00. Телефон: +375 (29) 713−36−52.

Мастерская «Амальгама»

Услуги: изготовление ювелирных изделий из золота и серебра (материалы заказчика), ремонт украшений из золота и серебра, а также бижутерии при наличии технической возможности. Работает обменный фонд. Делают ремонт (пайку) металлических очковых оправ.

Адрес в Витебске: ул. Ленина, 28 («синий дом»). Время работы: в будни — с 12.00 до 17.00, в субботу и воскресенье — выходные. Телефоны: +375 (33) 678−42−73, +375 (212) 64-40-03. Задать вопрос онлайн можно здесь .

Мастерская «Юмакс»

Услуги: ремонт и реставрация, чистка и полировка изделий с драгоценными камнями из золота, серебра, платины, а также бижутерии.

Адреса в Витебске: пр. Людникова, 10. Время работы: в будние дни — с 10.00 до 17.00, суббота и воскресенье — выходные. Телефон: +375 (29) 673−36−19.

«Ювелирные традиции в Витебске»

Услуги: изготовление эксклюзивных ювелирных изделий из золота, серебра; алмазная гравировка; чистка и полировка. Каталог обменного фонда можно посмотреть на сайте.

В мастерской проводят ремонт и реставрацию: от устранения царапин до замены целых механизмов, инкрустаций, восстановления внешнего вида. Кроме того, здесь увеличивают и уменьшают золотые и серебряные кольца, делают пайку, замену камней, изменяют размер колец с драгоценными и недрагоценными камнями.

Адрес в Витебске: ул. Горовца, 12. Время работы: понедельник-пятница — с 10.00 до 19.00 (перерыв с 14.00 до 15.00), суббота и воскресенье — с 10.00 до 16.00. Телефон: +375 (212) 48-50-80.

Мастерская «Георг»

Услуги: изготовление ювелирных изделий современного и классического дизайна из драгоценных металлов по индивидуальным заказам; точечно-контактная пайка, гравировка, срочный ремонт в присутствии заказчика.

Адрес в Витебске: ул. Ленина, 68. Телефоны: +375 (212) 48-58-13, +375 (44) 740−44−47, +375 (29) 837−44−47, группа .

Помимо этого в областном центре работает ювелирная мастерская в ТЦ «Ольга» (пр. Строителей, 15). Услугу по обмену изделий из золотого лома клиента на новые украшения осуществляют в магазинах сети Ziko.