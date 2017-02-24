Проект « Музеи Беларуси вместе с БЕЛКАРТ » рассказывает о необычном витебском музее, где можно узнать об истории частного коллекционирования в городе. Ведь краевед Александр Сементовский, фольклорист Евдоким Романов, археолог Михаил Кусцинский, нотариус Карл Бергнер, историк Алексей Сапунов и их коллеги навсегда изменили культурный облик города.

Музей истории частного коллекционирования располагается в самом центре Витебска, рядом с главной концертной площадкой фестиваля искусств «Славянский базар». Учреждение разместилось в здании, построенном в 1898 году как электростанция, которая вырабатывала ток для первого в Беларуси трамвая.



В таком статусе здание находилось до 1931 года. Затем оно принадлежало зеркальной фабрике, использовалось для жилья, в 1990-е в нем размещался литературный музей. А после длительной реконструкции здесь в сентябре 2016 года был открыт филиал Витебского областного краеведческого музея — Музей истории частного коллекционирования. Основой экспозиции музея стали частные собрания выдающихся коллекционеров Витебска ХIX — XX веков.





Каждый из разделов музея посвящен витебским коллекционерам, которые бережно собирали предметы искусства, монеты и медали на протяжении нескольких десятилетий.

Первая часть экспозиции посвящена роли коллекционеров и их коллекций в создании музеев в Витебске и культурной жизни города. Это краевед Александр Сементовский, фольклорист Евдоким Романов, археолог Михаил Кусцинский, нотариус Карл Бергнер, историк Алексей Сапунов.

Благодаря местным коллекционерам и краеведам в 1871 году в Витебске впервые состоялась художественно-археологическая выставка. Она была организована в здании дворянского собрания и пользовалась большим успехом у публики — за пять дней работы выставку посетило более 578 человек (очень высокая цифра для того времени). Ведь на выставке можно было увидеть экзотические для нашего края предметы. Например, китайский амулет, который предположительно датируется XVIII веком. Подобные вещи в XVI—XVII веках служили своеобразным пропуском во дворец китайского императора. Кстати, спустя 145 лет этот необычный музейный предмет вновь дождался своего звездного часа — он представлен в центральной витрине музея истории частного коллекционирования.









Второй тематический блок посвящен собранию Вацлава Федоровича. Он был известным в городе адвокатом и коллекционером, который во второй половине 1880-х годов создал в Витебске первый частный музей. Учреждение находилось в доме самого Федоровича, было общедоступным для всех желающих и пользовалось широкой известностью. После Октябрьской революции собрание коллекционера было национализировано и легло в основу Витебского областного краеведческого музея.





Сегодня в учреждении можно увидеть коллекцию курительных трубок необычных форм, сделанных из самых разных материалов, оружие, документы, фотографии, настенные медальоны, шкатулки. Особая гордость музея — масонская коллекция, которая является одной из самых крупных на постсоветском пространстве.

Третий блок посвящен собранию Антона Бродовского. Еще в 1906 году он создал в Вильно частный «Музей древностей и художественной промышленности», который с началом Первой мировой войны переехал в Витебск. В октябре 1918 года Бродовский предложил основать в Витебске музей, для которого согласился передать свои коллекции.





Сейчас в экспозиции представлены монеты, медали, камеи, инталии, часы, оружие, художественные изделия из фарфора, бронзы, вышивка, документы и другие предметы из собрания коллекционера.





Но особое место принадлежит удивительному музыкальному инструменту (который в музее можно не только увидеть, но и услышать) — бассетгорну. Если верить надписи, сохранившейся на нем, инструмент принадлежал королю Речи Посполитой Яну Собескому. К сожалению, эта надпись оказалась всего лишь красивой легендой, однако и сам бассетгорн — большая редкость в наше время.

Среди других экспонатов — камея «Гораций Коклес», которая была вывезена графом Евстафием Тышкевичем в 1837 году с места раскопок Геркуланума и Помпеи. Эту камею также сохранил Бродовский.

В послевоенный период особое место в частном коллекционировании занимал Иван Галькевич. Его вдова подарила музею более 7 тысяч предметов. Однако сейчас в экспозиции представлена лишь часть — около 1,2 тысячи предметов: печати, знаки и жетоны разных стран, скульптуры, курительные трубки. Есть вещи издания одного из начинателей русского футуризма Давида Бурлюка.









Гордость музея — это коллекция монет и медалей разных стран и эпох, которую бережно собирал Иван Галькевич. Сейчас в музее находятся монеты, отчеканенные в Древней Греции и Риме, во времена Петра I.

Самая маленькая монета, представленная в музее истории коллекционирования, — копейка — была отчеканена как раз в правление первого российского императора. Ее вес составляет 0,19 грамма чистого серебра. Подобные монеты в народе назывались «чешуйками» из-за внешнего сходства с чешуей рыбы. Уникальна коллекция памятных медалей Российской империи, СССР и других стран.

С одной из монет связана красивая история. По легенде, Александр Пушкин как-то попал в Псков. Там он рассчитался с сапожником Топорковым за подбивку ботинка двумя копейками 1811 года выпуска. Полученная монета хранилась в семье сапожника более ста лет как священная реликвия, а затем была передана потомками Топоркова в коллекцию Галькевича. Таким образом, в музее есть предмет, который, возможно, когда-то держал в руках великий русский поэт.

Адрес музея: Витебск, проспект Фрунзе, 13.

Время работы: с 10.00 до 18.00 (касса до 17.30), выходной день — вторник.

Стоимость входного билета: взрослые — 1 рубль, студенты — 80 копеек, школьники — 50 копеек, дети до 7 лет — бесплатно. Экскурсия — 6 рублей на группу (до 25 человек). Комментарий — 3 рубля (для индивидуальных посетителей).

Справка о проекте Организатором проекта « Музеи Беларуси с БЕЛКАРТ » выступает национальная платежная система БЕЛКАРТ при информационной поддержке TUT.BY и Министерства культуры Республики Беларусь . Проект является социальным и создан с целью популяризации музейного дела в Республике Беларусь. Его главная задача — информирование общественности о национальном и культурном наследии страны.

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