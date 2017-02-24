В социальных сетях сотни тысяч страниц, посвященных домашним питомцам. Особой яркостью и умилительностью выделяются аккаунты азиатских стран. Граждане Кореи, Японии и Тайваня тратят немало времени и денег, чтобы привести внешность и стиль жизни своих любимцев в полное соответствие с собственными представлениями о прекрасном. Результат — десятки тысяч подписчиков со всего мира. «Лента.ру» изучила истоки феномена и его наиболее яркие виртуальные проявления.

Псы выигрывают у кошек

Битва котов и псов за сердце человека вечна. Но граждане Южной Кореи сделали свой выбор: в стране около 10 миллионов владельцев животных, и большинство предпочитают собак. Причем в четвероногие спутники жизни чаще выбирают миниатюрных песиков — таких же домашних и уютных, как свернувшийся на диванной подушке кот, но с более открытым и общительным нравом. Идеальный вариант для городской квартиры.

Статистика показывает, что с каждым десятилетием корейцы все менее склонны жениться и заводить детей. Вот крохотные собачки и занимают сразу два вакантных места — компаньона и чада, удостаиваясь соответствующего количества любви, времени и заботы.

Индустрия услуг для животных и их владельцев процветает. Открывается все больше медицинских центров, спа, парикмахерских, магазинов полезной органической еды, бутиков с одеждой для хвостатых. Предлагают оформить страховку для питомца. Есть специальные телеканалы для собак. Есть и погребальные конторы, воздающие последние почести только четвероногим.

Кто на свете всех милее?

В южнокорейских Instagram-аккаунтах животные выглядят необычайно ухоженными, многие — со сложными стрижками и укладками, в модной одежде. Конечно, такое встречается и на Западе, но размах явно не тот.

Публикация от 땡이콩이 (@ddangkonglove) Май 11 2016 в 3:35 PDT

Очень популярны породы собак с пушистой шерстью, открывающей простор для экспериментов грумера: йорк, ши-тцу, померанский шпиц, мальтийская болонка.

Особый шик — придать псу сходство с плюшевой игрушкой.

Публикация от Salt& (@salt.x.heart) Янв 10 2017 в 5:18 PST

На фото: мальтийская болонка Харт неотличима от плюшевой игрушки, если сидит неподвижно. Она делит аккаунт с не менее умилительным померанским шпицем Солтом. На двоих у них более 75 тысяч подписчиков.

Публикация от Salt&(@salt.x.heart) Фев 17 2017 в 6:20 PST

Корейская индустрия товаров и услуг для домашних животных, по прогнозам экспертов из KB Financial Group Economic Research Institute, будет лишь расти, и к 2020 году ее оборот утроится.

Публикация от LEO :) (@choiji_leo) Янв 25 2017 в 7:46 PST

На фото: это не плюшевая игрушка, а бежевый пудель по кличке Лео; у него около 42 тысяч подписчиков в Instagram.

Интересный пример того, насколько корейцы серьезно относятся к своим маленьким любимцам, — Irion, медицинский центр для животных, расположенный в сеульском квартале Каннамгу. Помимо всем привычных услуг, тут предлагаются инъекции стволовых клеток и обогащенной тромбоцитами плазмы, консультации диетолога и физиотерапевта, а также дневной «детсад» и отель для питомцев.

(@bibi_shasha) Фев 1 2017 в 9:48 PST

На фото: пес по кличке Шу легко сойдет за плюшевого медвежонка. На аккаунт, который он делит с еще пятью питомцами своей хозяйки, подписаны 130 тысяч человек.

Все, что связано с красотой, — это отдельная история. Груминг-салоны предлагают псам модные стрижки, лечебные процедуры для шерсти, спа-программы и сложные прически для обладателей длинной шевелюры.

Публикация от 가롱 (@kim_mal_i) Янв 15 2017 в 5:32 PST

«Гибель традиционной структуры семьи привела к тому, что животные стали в ней полноценными членами. Все больше людей выказывают сильную привязанность к своим собакам, что выражается в увеличении спроса на товары и услуги индустрии», — считают в Irion.

(@bichon_tori) Янв 12 2017 в 6:57 PST

На фото: у похожего на облако сахарной ваты бишона фризе Тори из корейского города Тэгу более 160 тысяч поклонников в Instagram.

Стоит ли говорить, что молодые корейцы не разделяют любовь отдельных представителей старшего поколения к блюдам из собачьего мяса? В Сеуле количество ресторанов, предлагающих такую еду, за последнее десятилетие сократилось на 40 процентов.

Ответ из Страны восходящего солнца

Страсть к собакам охватила и Японию. Местные бобики, облагороженные грумерами в полном соответствии с каваий — японскими представлениями о красоте, хорошо знакомыми и на Западе, — поражают кукольной внешностью не меньше южнокорейских собратьев.

Акцент делается не на особенностях определенной породы, а на наиболее умилительных чертах, подчеркиваемых и преувеличиваемых необычной стрижкой и даже окрашиванием шерсти. Важно, что краски и прочие элементы «тюнинга» безопасны для здоровья псов.

Публикация от みゆきんぎょ (@cawaii_azu.yomo) Фев 11 2017 в 1:11 PST

На фото: аккаунт @cawaii_azu.yomo принадлежит собаке породы ши-тцу по кличке Азуки. У этого создания с невероятно длинной шелковистой шерсткой почти 15 тысяч поклонников. Гулять предпочитает в специальной коляске, похожей на детскую.

Стоит перенять

Возможно, в США и Европе нет такого культа собачьей личности, но это не значит, что наиболее интересные веяния с Востока не дошли до нас. Заказать грумеру стрижку для пса «в корейском стиле» легко и у нас — правда, собака с необычной внешностью пока еще выделяется на прогулке среди более тривиальных сородичей.

Многие салоны в США и Европе предлагают авангардные стрижки, прически и окрашивания в японском стиле — получается не менее «кавайно», чем в Японии.

Вот только, к сожалению, перенять уровень развития самой индустрии заботы о питомцах несколько сложнее, чем просто научиться делать им необычные стрижки. Но, возможно, и этот процесс запустится к западу от тех стран, где живут самые счастливые и балованные псы.