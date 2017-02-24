В эти выходные мы прощаемся с Масленицей — в последние два дня перед Великим постом этот народный праздник особенно вкусный, щедрый и веселый. В Витебске пекут блины, наверное, в каждом доме, а также на многих культурных площадках в городе. Наш фотокорреспондент побывал на двух из них — в Задвинье и парке Мазурино.



Выпечка блинов на колоде в Задвинье.

На территории «Золотого кольца города Витебска «Двина» пекут блины на колодке, угощают другими вкусными белорусскими блюдами, развлекают песнями, танцами, народными масленичными забавами. Ремесленники удивляют произведениями своего творчества.





А в парке Мазурино развернулся «Аладны фэст». Гостями праздника стали мастера литовской ярмарки «Казюкас». В прошлом году на подобном празднике они приготовили витеблянам яичницу из тысячи яиц! А в этот раз решили провести кулинарное шоу «Большие блины для маленьких детей», а также конкурсы на лучшее украшение скворечника и скоростную сборку пазлов.

В программе «Аладнага фэсту» также множество спортивных состязаний, конкурсов, игр. В воскресенье, в финале праздника — традиционное сожжение масленичного чучела.

Праздник и в Задвинье, и в Мазурино продолжится в воскресенье, 26 февраля. Масленица щедрая — блинов достанется всем!





















