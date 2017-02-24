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"У них тоже есть счастливые моменты". Фотограф показал улыбки жителей Северной Кореи

25.02.2017 15:51 — Новости Культуры | Tut.by  
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О Северной Корее, одной из самых закрытых стран в мире, сложилось впечатление, что люди там ходят строем, за всем бдит государственная безопасность, а граждане страны глубоко несчастны. Фотограф Ерик Лафорк, который побывал в КНДР уже шесть раз, не опровергает эти утверждения, но говорит о том, что в жизни граждан Северной Кореи есть повод для улыбок. «Даже если они страдают от отсутствия свободы и диктатуры, у них есть счастливые моменты», — говорит фотограф.


Актеры в момент отдыха на киностудии в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Девочка на «Фестивале Кимирсении и Кимченирии» в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Северокорейские бабушки едят мороженое во время празднования Дня Независимости в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Улыбающаяся танцовщица в национальном костюме в День Солнца. Это официальный праздник «День рождения Ким Ир Сена», отмечается 15 апреля. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Маленькая девочка в национальном костюме в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Этот мужчина — руководитель компании. Фотограф заснял его во время гуляний в парке города Кэсон. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Военнослужащая Северной Кореи. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

Северокорейские солдаты в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com

И да, девушки-военные из КНДР тоже улыбаются. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com
 
 
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Фотограф Ерик Лафорк, который побывал в КНДР уже шесть раз, говорит о том, что в жизни граждан Северной Кореи есть повод для улыбок.

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