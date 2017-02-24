|
"У них тоже есть счастливые моменты". Фотограф показал улыбки жителей Северной Кореи
25.02.2017 15:51 — Новости Культуры | Tut.by
О Северной Корее, одной из самых закрытых стран в мире, сложилось впечатление, что люди там ходят строем, за всем бдит государственная безопасность, а граждане страны глубоко несчастны. Фотограф Ерик Лафорк, который побывал в КНДР уже шесть раз, не опровергает эти утверждения, но говорит о том, что в жизни граждан Северной Кореи есть повод для улыбок. «Даже если они страдают от отсутствия свободы и диктатуры, у них есть счастливые моменты», —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф Ерик Лафорк, который побывал в КНДР уже шесть раз, говорит о том, что в жизни граждан Северной Кореи есть повод для улыбок.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Культуры)
Комментарии