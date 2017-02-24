О Северной Корее, одной из самых закрытых стран в мире, сложилось впечатление, что люди там ходят строем, за всем бдит государственная безопасность, а граждане страны глубоко несчастны. Фотограф Ерик Лафорк, который побывал в КНДР уже шесть раз, не опровергает эти утверждения, но говорит о том, что в жизни граждан Северной Кореи есть повод для улыбок. «Даже если они страдают от отсутствия свободы и диктатуры, у них есть счастливые моменты», — говорит фотограф.



Актеры в момент отдыха на киностудии в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Девочка на «Фестивале Кимирсении и Кимченирии» в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Северокорейские бабушки едят мороженое во время празднования Дня Независимости в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Улыбающаяся танцовщица в национальном костюме в День Солнца. Это официальный праздник «День рождения Ким Ир Сена», отмечается 15 апреля. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Маленькая девочка в национальном костюме в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Этот мужчина — руководитель компании. Фотограф заснял его во время гуляний в парке города Кэсон. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Военнослужащая Северной Кореи. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



Северокорейские солдаты в Пхеньяне. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com



И да, девушки-военные из КНДР тоже улыбаются. Фото: Eric Lafforgue / ericlafforgue.com