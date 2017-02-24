«Мы как на танцы в молодости сходили», — делятся впечатлениями от концерта «Народны альбом» Игорь и его жена Светлана. Сейчас супругам уже по 43 года, и они выбрали себе место не на танцполе, а за столиками. «Вот об этом мы потом пожалели, потому что все время хотелось встать и подвигаться. Но все равно подпевали, хоть и сидя», — говорит женщина.



Последний раз «Народный альбом» звучал на сцене в Минске 10 лет назад. А потом на много лет многие музыканты, в частности, Лявон Вольский и Змитер Войтюшкевич, оказались в так называемом «черном списке». Но всеобщая либерализация позволила отметить двадцатилетие «Народного альбома» на домашней сцене в Prime Hall.

Всего концертный зал смог вместить около двух тысяч человек. И все билеты были проданы. Публика помладше заняла танцпол, те, кто постарше — сидячие места в зале.

За прошедшие годы песни из «Народного альбома» стали классикой.

— У меня сын занимается на курсах по гитаре. И не так давно он пришел домой и решил сыграть мне «Простыя словы», которые они разучили с преподавателем. У него эта песня просто засела в голове, он думал, что она какая-то народная. И очень удивился, когда узнал, что это песня молодости его родителей. Мы пели ее у костра у бабушки в деревне, — рассказывает Виктор, который пришел на концерт со всей семьей.





Сам проект в 96-м задумал поэт Михаил Анемпадистов. А Лявон Вольский написал музыку на его стихи. Мюзикл «Народный альбом» — это история небольшого города в Западной Беларуси в 30-е годы. Его записали на студии радио 101,2 FM в 1997 году известные музыканты Змитер Войтюшкевич, Кася Камоцкая, Вероника Круглова и Александр Помидоров.





​Идея собраться вместе и выступить со старой программой сразу не всем понравилась: слишком много времени прошло и не все музыканты поддерживают приятельские отношения. Но осенью прошлого года возрожденный концерт «откатали» в Белостоке. И сейчас он вернулся в Минск.

Спустя 20 лет они снова на сцене. Правда, состав музыкантов изменился: «старичкам» подыгрывали участники Apple Tea и Aguarelle Quartet.

— Если Войтюшкевича с Вольским сегодня еще можно услышать, то Касю Камоцкую и Веронику Круглову я уже не видела много лет. Большое спасибо организаторам, что они устроили эту встречу старых друзей, — говорит Ольга. — Мне с подругой дочка подарила билеты на этот концерт. У нас дома есть диск с «Народным альбомам», и мы его раньше частенько слушали. Так что каждую песню подпеваю.

















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К концу концерта многие гости, которые сидели за столиками, спустились на танцпол. А на финальных «Простых словах» зал встал. Аплодисментами публика дважды вызывала артистов на бис.

— Дзякуй, — кричала толпа музыкантам.

— Жыве Беларусь, — ответил им Лявон Вольский.





В очереди в гардероб люди не говорили о политике, а вспоминали свою историю знакомства с «Народным альбомам» и что с ним было связано.

— Как ты ни запрещай музыкантов, все равно настоящие песни люди будут знать. За 20 лет ничего народнее так и не написали, — подвел итог кто-то из очереди.​



