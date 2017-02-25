Самый вкусный народный оупен-эйр — так анонсировали проводы зимы под Минском организаторы праздника. И здесь действительно было все: инсценировка сразу всех семи дней масленичной недели, традиционные масленичные гуляния, которые с ними связаны, игры и забавы. Подробности — в нашем ярком фоторепортаже.





В субботу в Белорусском государственом музее народной архитектуры и быта в Строчицах выступали музыканты и батлейка, показывали уникальные масленичные обряды, проводили мастер-классы по изготовлению масленичной куклы-оберега и плетению поясов, веселились во время конкурса «Масленичная кукла». Веселью не смогла помешать даже переменчивая погода: на протяжении праздника солнце не раз сменяли снег и ветер.























































































