В эксклюзивном интервью Sputnik Вадим Самойлов рассказал о своих творческих планах и поделился секретами творческого успеха. Беседу вела Юлия Хвощ.

— Что вы чувствуете, когда стоите на сцене, и есть ли для вас разница, перед какой аудиторией выступать?

— Для меня нет абсолютно никакой разницы, перед какой аудиторией выступать — два человека или 20 тысяч человек. Все, что я испытываю, стоя на сцене перед людьми — это чувство благодарности к ним, ведь это очень здорово, когда есть зритель, сколько бы его ни было.

У "Агаты Кристи" были разные периоды в творчестве — от бешеной популярности до серьезного забвения, потом снова подъем… Я испытал на себе жизненные качели и сделал вывод, что нужно благодарить судьбу за то, что ты имеешь. Люди, которые приходят на концерт, и есть то, что ты имеешь, они и есть ты сам.

Все, что я делаю, я делаю с благодарностью и стараюсь людям от всего сердца донести этот посыл.

Если говорить о рок-музыке, то мы ведь не просто эстрадные артисты. Мы сродни средневековым менестрелям, которые выходили на площади городов и должны были что-то сделать или спеть так, чтобы вызвать смех, слезы, задумчивость. Это и есть самое главное — прикоснуться к сердцу зрителя, заставить это сердце колыхаться.

— Да, на ваших выступлениях чувствуется очень сильная положительная энергетика.

— Она разная — есть и положительная, есть и отрицательная. В творчестве группы "Агата Кристи" была представлена практически вся палитра человеческих страстей и эмоций.



© Sputnik/ Дмитрий Елисеев Made in USSR: легенды советского рока 13

Мне не хочется петь только о позитивных вещах. Мне хочется смотреть на жизнь с позитивным акцентом, но также смотреть на ее и приятные, и нелицеприятные стороны. Зритель начинает резонировать именно тогда, когда видит, что артист поет и переживает то, что он тоже переживал, просто выразить не мог, а артист это выражает.

— Расскажите про проекты, над которыми вы сейчас работаете. Почему решили принять участие в проекте НТВ "Революция Live"?

— Меня пригласили как закадрового эксперта — одного из людей в программе, которые комментируют события, делятся впечатлениями. В итоге я написал песню для фильма. Она будет саундтреком, что удивительно. Для документального фильма впервые композиция становится саундтреком.

Проект интересный, потому что столетие революции — очень крупная дата, это повод нам всем поразбираться, что это было, почему произошли такие потрясения, как их можно было избежать и что нужно нам в сегодняшнем дне сделать для того, чтобы не повторить таких трагедий. Мы и так очень сложно сейчас живем после распада СССР, мы пережили очень много потрясений, и хотелось бы, чтобы это не заходило дальше и не выливалось бы в такие жесточайшие вещи, которые, к сожалению, происходят на востоке. Это повод думать над тем, как мы живем и как нам стоит жить.

Ну, а с точки зрения моего индивидуального пути, я занимаюсь сейчас сочинением и записью нового альбома, который должен выйти уже осенью.

Несколько новых песен с альбома мы уже исполняли на концертах.

— Не скучаете ли вы по "Агате Кристи" и допускаете ли мысль, что когда-нибудь возможно ее воссоединение?

— Я всегда понимал, что рано или поздно мы с братом разойдемся. Во-первых, мы очень разные люди. У нас абсолютно разное мировоззрение, и было понятно, что со временем, со взрослением, каждому из нас захочется транслировать не абстрактное искусство, а свой личный взгляд на мир. А он у нас очень разный, поэтому нам сложно друг с другом договориться. Уже в эпоху альбома "Триллер" это сложно было сделать, и в "Эпилоге" удалось с трудом.

Распад "Агаты Кристи" был вполне ожидаем, и у меня нет никакой ностальгии по этому поводу, а есть благодарность этому периоду и коллегам, с которыми я все это делал.

Есть ли вероятность, что мы когда-нибудь воссоединимся? Я в себе таких желаний и надежд не пестую, другое дело, что я понимаю, что жизнь — очень остроумная вещь, и все что угодно может произойти.

Я не говорю категорически "нет", но на сегодняшний момент я живу другими вещами. Так же, как и Глеб.

— Какое напутствие вы бы дали начинающим музыкантам?



— Во-первых, всегда выступать, всегда играть и не ждать, пока появится там какой-то продюсер, не ждать, когда мир тебе предоставит возможность, а самому эту возможность искать. Не отказываться ни от каких выступлений, не требовать никаких преференций. Зовут куда-то бесплатно — съезди и выступи, если хочешь.

Во-вторых, в тот момент, когда приходит первый успех, нужно не потерять бдительность. Когда вокруг всего 200 человек, которые тебя любят, не нужно думать, что ты уже великий. Заболевание звездной болезнью —очень опасный путь. С одной стороны, эта болезнь выражается в том, что человек может начать относиться с неуважением к зрителю, с другой — человек перестает адекватно оценивать себя и свое творчество.

Нужно всегда критически к себе относится, прислушиваться к критике со стороны, не психовать, когда тебе указывают на ошибки, а делать выводы.

В третьих, — стараться быть ни на кого не похожим, потому что никому не нужна ни вторая "Агата Кристи", ни второй Deep Purple, ни второй "Чайф". Зрителю нужно что-то новое. Нужно петь о том, что тебя самого волнует и беспокоит и быть всегда откровенным. Если ты умело передашь эмоцию того, что тебя беспокоит, то это будет волновать и других людей.

Ну и последнее. Я абсолютно согласен с метафорой о том, что успех — это 10% способностей и 90% труда. Это действительно так.