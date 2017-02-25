|
Угадайте "Оскара". 10 вопросов о главной кинопремии мира
26.02.2017 10:07 — Новости Культуры | Tut.by
В ночь с 26 на 27 февраля мы узнаем, кто получит самую престижную награду в мире кино. А пока мы предлагаем вам вспомнить тех, кто уже был удостоен «Оскара» и тех, кому он не достался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 26 на 27 февраля мы узнаем, кто получит самую престижную награду в мире кино. А пока мы предлагаем вам вспомнить тех, кто уже был удостоен "Оскара" и тех, кому он...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии