В ночь с 26 на 27 февраля мы узнаем, кто получит самую престижную награду в мире кино. А пока мы предлагаем вам вспомнить тех, кто уже был удостоен «Оскара» и тех, кому он не достался.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Угадайте "Оскара". 10 вопросов о главной кинопремии мира В ночь с 26 на 27 февраля мы узнаем, кто получит самую престижную награду в мире кино. А пока мы предлагаем вам вспомнить тех, кто уже был удостоен "Оскара" и тех, кому он...