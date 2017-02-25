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Амфитеатр появится в Пружанах

26.02.2017 10:42 — Новости Культуры | Tut.by  
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На развитие местных инициатив Пружанский район (Брестская область) получит около 100 тысяч долларов по проекту ЕС/ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь", сообщила БЕЛТА заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Татьяна Ярошко.


"Пружанский район выбран пилотной территорией, потому что общественные и государственные организации, бизнес проявили активность. Они показали, что участие в проектной деятельности важно для развития региона. Всего на конкурс было подано 12 заявок, победителями стали пять инициатив. Финансовая поддержка Евросоюза для их реализации составит более 97 тысяч долларов", - отметила Татьяна Ярошко.

В частности, районная организация общественного объединения "Белая Русь" выступила с предложением построить в Пружанах амфитеатр. Он появится в городском парке. Концертный зал под открытым небом рассчитан на 208 мест. С подачи местного сельисполкома серьезная работа будет проведена по повышению туристического потенциала Ружан. Планируется создать сайт дворцово-паркового комплекса Сапег, изготовить баннеры, на туробъектах разместить QR-коды. За счет грантовой помощи благоустроят центральную часть поселка, на озере Паперня появится новое место отдыха. Притоку туристов будет способствовать и возобновленный праздник "Ружанская брама". Он состоится в июне после двухлетнего перерыва.

Участвовавшая в конкурсе Центральная районная больница получит грант на приобретение оборудования для реабилитации. Учреждение здравоохранения закупит бесконтактную гидромассажную ванну, беговые дорожки, аппарат для прессотерапии и лимфодренажа и другое оборудование. В территориальном центре социального обслуживания населения инициировали организацию кружков компьютерной грамотности и по изучению итальянского языка. Также по просьбе местных жителей будет проведен ремонт Дома культуры в агрогородке Линово. Все инициативы по проекту "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" будут реализованы в течение нынешнего года.

 
 
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Концертный зал под открытым небом рассчитан на 208 мест.

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