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Как под Минском иглу строили

26.02.2017 23:09 — Новости Культуры | Tut.by  
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На последние выходные зимы недалеко от Минска планировалось проведение иглу-фэста, но погода не благоволила энтузиастам и любителям зимы. Потому они собрались на Масленицу у Волчковичского водохранилища и заодно построили один снежный домик, только на сбор которого ушло почти 2 часа. Сколько ушло на вырезание пилой почти 40 «строительных» блоков, не сообщается. Главное — результат.

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Видео: Алексея Томашева.

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Теги: Минск
 
 
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На последние выходные зимы недалеко от Минска планировалось проведение иглу-фэста, но погода не благоволила энтузиастам и любителям зимы. Потому они собрались на...

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