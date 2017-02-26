|
Как под Минском иглу строили
26.02.2017 23:09 — Новости Культуры | Tut.by
На последние выходные зимы недалеко от Минска планировалось проведение
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Видео: Алексея Томашева.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На последние выходные зимы недалеко от Минска планировалось проведение иглу-фэста, но погода не благоволила энтузиастам и любителям зимы. Потому они собрались на...
|
Архив (Новости Культуры)
Комментарии