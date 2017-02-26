На последние выходные зимы недалеко от Минска планировалось проведение иглу-фэста , но погода не благоволила энтузиастам и любителям зимы. Потому они собрались на Масленицу у Волчковичского водохранилища и заодно построили один снежный домик, только на сбор которого ушло почти 2 часа. Сколько ушло на вырезание пилой почти 40 «строительных» блоков, не сообщается. Главное — результат.

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Видео: Алексея Томашева.