МИНСК, 26 фев — Sputnik. Первый трейлер нового российского сериала "Гоголь" появился в интернете, главные роли исполнили Олег Меньшиков и Александр Петров, режиссером проекта стал Егор Баранов.

Новый сериал позволит зрителям окунуться в фантасмагорический мир произведения Гоголя — в нем рассказывается история самого Николая Васильевича, роль которого сыграл Александр Петров.

Молодой Гоголь в компании следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков) отправляется из Петербурга на свою малую родину, деревню Диканька, где произошла серия загадочных убийств молодых девушек.

Всего в сезоне обещают 8 серий, которые начнут выходить уже в августе этого года.