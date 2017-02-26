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Меньшиков, Петров и вечера в Диканьке на новый лад в сериале "Гоголь"
26.02.2017 20:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Первый трейлер нового российского сериала "Гоголь" появился в интернете, главные роли исполнили Олег Меньшиков и Александр Петров, режиссером проекта стал Егор Баранов.
Новый сериал позволит зрителям окунуться в фантасмагорический мир произведения Гоголя — в нем рассказывается история самого Николая Васильевича, роль которого сыграл Александр Петров.
Молодой Гоголь в компании следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков) отправляется из Петербурга на свою малую родину, деревню Диканька, где произошла серия загадочных убийств молодых девушек.
Всего в сезоне обещают 8 серий, которые начнут выходить уже в августе этого года.
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Олег Меньшиков и Александр Петров снялись в новом сериале "Гоголь", в котором Николай Васильевич расследует убийства юных девушек в деревне Диканька.
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