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Меньшиков, Петров и вечера в Диканьке на новый лад в сериале "Гоголь"

26.02.2017 20:41 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 фев — Sputnik. Первый трейлер нового российского сериала "Гоголь" появился в интернете, главные роли исполнили Олег Меньшиков и Александр Петров, режиссером проекта стал Егор Баранов.

Новый сериал позволит зрителям окунуться в фантасмагорический мир произведения Гоголя — в нем рассказывается история самого Николая Васильевича, роль которого сыграл Александр Петров.

Молодой Гоголь в компании следователя Якова Петровича Гуро (Олег Меньшиков) отправляется из Петербурга на свою малую родину, деревню Диканька, где произошла серия загадочных убийств молодых девушек.

Всего в сезоне обещают 8 серий, которые начнут выходить уже в августе этого года. 

 
Теги: Минск
 
 
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Олег Меньшиков и Александр Петров снялись в новом сериале "Гоголь", в котором Николай Васильевич расследует убийства юных девушек в деревне Диканька.

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