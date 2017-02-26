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Дмитрий Хворостовский не выступит в Минске из-за болезни
26.02.2017 20:30 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Концерт всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Минске не состоится, сообщается на
Врачи порекомендовали Хворостовскому вновь пройти курс лечения, в связи с чем выступления, запланированные на ближайшие два месяца, не состоятся.
Хворостовский планирует вернуться на сцену в апреле и дать концерт в Торонто совместно со звездами оперной сцены Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым, говорится в сообщении в официальном аккаунте певца в сети
"Сейчас я должен следовать всем предписаниям врача, чтобы восстановится", — сказал Хворостовский и добавил, что ему "нужно сосредоточится на выздоровлении".
Многочисленные поклонники певца оставляют под его сообщением в Facebook комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. По словам Хворостовского, он искренне ценит любовь и поддержку своих поклонников.
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Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский вынужден был отложить концерты в Вене, Калининграде и Минске в связи с необходимостью прохождения курса лечения.
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