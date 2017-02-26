МИНСК, 26 фев — Sputnik. Концерт всемирно известного оперного певца Дмитрия Хворостовского в Минске не состоится, сообщается на сайте артиста.

Врачи порекомендовали Хворостовскому вновь пройти курс лечения, в связи с чем выступления, запланированные на ближайшие два месяца, не состоятся.

Хворостовский планирует вернуться на сцену в апреле и дать концерт в Торонто совместно со звездами оперной сцены Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым, говорится в сообщении в официальном аккаунте певца в сети Facebook .

"Сейчас я должен следовать всем предписаниям врача, чтобы восстановится", — сказал Хворостовский и добавил, что ему "нужно сосредоточится на выздоровлении".

Многочисленные поклонники певца оставляют под его сообщением в Facebook комментарии с пожеланиями скорейшего выздоровления. По словам Хворостовского, он искренне ценит любовь и поддержку своих поклонников.

Летом 20015 года у знаменитого оперного певца диагностировали опухоль мозга . Несмотря на лечение, он продолжал работать, но были случаи, когда Хворостовский был вынужден прерывать концертную деятельность из-за болезни.