В США скончался актер Билл Пэкстон, прославившийся после фильма «Чужие», вышедшего в 1986 году. О смерти Пэкстона сообщила его семья. Ему был 61 год.

Сообщается, что причиной смерти Пэкстона стали осложнения после операции. Представители семьи не раскрыли никаких других деталей. Вдова актера и две его дочери попросили уважать их право на частную жизнь и не мешать скорбеть «по обожаемому мужу и отцу».

Дебют этого сына бизнесмена с американского юга состоялся еще в 1975 году, а уже через шесть лет он сыграл определившие карьеру маленькие роли в «Терминаторе» и «Коммандо». Пэкстон стал настоящим королем второго плана, умевшим придать повествованию колорит. Без его персонажей в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины. В то же время Пэкстон успешно пробовал свои силы в режиссуре («Порок» с Мэттью Макконахи), а сниматься продолжал вплоть до последних дней жизни.