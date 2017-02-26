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Умер актер Билл Пэкстон

27.02.2017 06:05 — Новости Культуры | Tut.by  
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В США скончался актер Билл Пэкстон, прославившийся после фильма «Чужие», вышедшего в 1986 году. О смерти Пэкстона сообщила его семья. Ему был 61 год.
 

Билл Пэкстон. Фото: Wikimedia

Сообщается, что причиной смерти Пэкстона стали осложнения после операции. Представители семьи не раскрыли никаких других деталей. Вдова актера и две его дочери попросили уважать их право на частную жизнь и не мешать скорбеть «по обожаемому мужу и отцу».

Дебют этого сына бизнесмена с американского юга состоялся еще в 1975 году, а уже через шесть лет он сыграл определившие карьеру маленькие роли в «Терминаторе» и «Коммандо». Пэкстон стал настоящим королем второго плана, умевшим придать повествованию колорит. Без его персонажей в «Чужих» и «Титанике» сложно представить эти картины. В то же время Пэкстон успешно пробовал свои силы в режиссуре («Порок» с Мэттью Макконахи), а сниматься продолжал вплоть до последних дней жизни.


«Чужие» («Aliens», 1986)
 

«Терминатор» («The Terminator», 1984)


«Хищник — 2» («Predator 2», 1990)


«Титаник» («Titanic», 1997)


«Ю-571» («U-571», 2000)


«Простой план» («A Simple Plan», 1998)


«Грань будущего» («Edge of Tomorrow», 2014)
 

«Аполлон 13» («Apollo 13», 1995)
 

«Правдивая ложь» («True Lies», 1994)
 
 
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Пэкстон стал настоящим королем второго плана, умевшим придать повествованию колорит. Без его персонажей в "Чужих" и "Титанике" сложно представить эти картины.

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