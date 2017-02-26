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В Беловежской пуще проводили Матушку Зиму на Северный полюс
27.02.2017 08:20 — Новости Культуры | Tut.by
25 февраля в поместье белорусского Деда Мороза состоялось закрытие масленичной недели и торжественное прощание с Матушкой Зимой.
После проведения праздничных конкурсов, исполнения песен и танцев, а также традиционного сжигания чучела Масленицы, туристы вместе с белорусским Дедом Морозом проводили Матушку Зиму на Северный полюс.
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Туристы вместе с белорусским Дедом Морозом проводили Матушку Зиму на Северный полюс.
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