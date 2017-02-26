25 февраля в поместье белорусского Деда Мороза состоялось закрытие масленичной недели и торжественное прощание с Матушкой Зимой.









































После проведения праздничных конкурсов, исполнения песен и танцев, а также традиционного сжигания чучела Масленицы, туристы вместе с белорусским Дедом Морозом проводили Матушку Зиму на Северный полюс.