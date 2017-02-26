МИНСК, 27 фев – Sputnik. 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США "Оскар" завершилась конфузом: мюзикл "Ла-ла Ленд" был объявлен победителем из-за ошибки с конвертами.



© REUTERS Toby Melville Мюзикл "Ла-ла Ленд" получил премию BAFTA как лучший фильм

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

Объявлявший главную награду "Оскара" в номинации "Лучший фильм" Уоррен Битти получил ошибочный конверт и поэтому назвал не того победителя, так сам актер объяснил произошедшую заминку в эфире церемонии, которую транслировал телеканал ABC. Лишь после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину", — сказал представитель премии.

В течение нескольких минут на сцене была заминка и непонимание того, что происходит и не является ли происходящее розыгрышем.

"Я открыл конверт — там было написано "Эмма Стоун "Ла-ла Ленд", — сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя. Открыв конверт актер не сразу объявил название картины, но для аудитории это выглядело как намеренное растягивание времени и "игра на нервах" номинантов.

Несмотря на скандал, мюзикл "Ла-ла Ленд" стал лидером по числе наград прошедшей церемонии, хотя и не побил рекорд. Фильм получил шесть "золотых статуэток" из 14 номинаций, в которых был представлен. Наград удостоились 32-летний режиссер Дэмьен Шазелл, который стал самым молодым режиссером, получившим награды в этой номинации, а также исполнительница главной роли Эмма Стоун. Кроме того, лента была отмечена за лучший саундтрек, песню (City of Stars), работу художника-постановщика, операторскую работу.