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Cамый высокий актер из "Игры престолов" скончался в возрасте 36 лет

27.02.2017 11:16 — Новости Культуры | Tut.by  
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Британский актер Нил Финглтон, который в 2007 году был признан самым высоким человеком в Великобритании, умер в возрасте 36 лет, сообщает The Mirror. По данным издания, актер, известный по ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Игра престолов», скончался 25 февраля в результате сердечного приступа.

Финглтон родился в 1980 году в английском графстве Дарем. В возрасте 16 лет переехал в США, чтобы заняться баскетболом. Играл в составе разных команд за США, Великобританию, Испанию. В 2007 году из-за травмы завершил карьеру и, вернувшись в Дарем, сосредоточился на съемках в кино.

В сериале «Игра престолов» Финглтон появился в 2014 году — он сыграл роль гиганта по имени Мег Могучий. Он также снялся в сериале «Доктор Кто», в фильмах «Люди Икс: Первый класс» (2011), «47 ронинов» (2013) и в фантастическом боевике «Восхождение Юпитер» (2015) Ланы и Лилли Вачовски с Милой Кунис, Ченнингом Тейтумом и Шоном Бином в главных ролях.

В 2007 году имя Финглтона как самого высокого человека Великобритании с ростом 2 метра 32,6 сантиметра было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Поклонники «Игры престолов» по всему миру скорбят в связи с кончиной актера.

 
 
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Британский актер Нил Финглтон, который в 2007 году был признан самым высоким человеком в Великобритании, умер в возрасте 36 лет, сообщает The Mirror. По данным издания,...

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