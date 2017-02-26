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Австралиец сделал селфи с улыбающимся короткохвостым кенгуру

27.02.2017 11:26 — Новости Культуры | Tut.by  
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Австралийскому пользователю Instagram удалось сделать селфи с квоккой (короткохвостым кенгуру), пишет Daily Mail. Фото с жизнерадостным зверьком молодой человек разместил в своем аккаунте в соцсети.

Кэмпбелл Джонс (Campbell Jones), который живет на одной из окраин города Перт, встретил квокку, катаясь на велосипеде по острову Роттнест.

По словам австралийца, квокка преследовала его и практически сама напросилась на фотосессию, прыгнув к объективу камеры GoPro. Для кадров животное не только попозировало, но и «улыбнулось».

Фотографии были сделаны и выложены в аккаунт около двух недель назад, но привлекли максимальное внимание интернет-пользователей лишь недавно, после перепоста Instagram-сообществом Instaquokka.

Квокка, или короткохвостый кенгуру — единственный представитель рода setonix семейства кенгуровых. Животное вырастает до размеров большой домашней кошки или средней собаки. Живет на небольших островах Балд, Роттнест, Пингвин и нескольких изолированных континентальных участках в районе Албани (Западная Австралия). Относится к уязвимым видам из-за беззащитности перед хищниками и уменьшения среды обитания (расширения сельскохозяйственных угодий).

В последние годы квокки прославились своей фотогеничностью, и туристы со всего мира охотятся за «улыбающимися» зверьками в надежде сделать снимок.

 
 
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Австралийскому пользователю Instagram удалось сделать селфи с квоккой (короткохвостым кенгуру), пишет Daily Mail. Фото с жизнерадостным зверьком молодой человек разместил...

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