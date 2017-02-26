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"Коммунальный супрематизм". Как борьба с граффити превращается в новый вид искусства
27.02.2017 11:56 — Новости Культуры | Tut.by
Житель Санкт-Петербурга Александр Afix с 2008 года фотографирует результаты борьбы коммунальщиков с надписями на стенах, «борьбы хаоса и порядка». Эти работы, по мнению молодого человека, отсылают к работам основоположника супрематизма Казимира Малевича, абстракционистов Ротко и Поллока.
«Люди пишут на стенах, а городские службы вынуждены закрашивать надписи. Как правило, спешат к празднику, какому-нибудь мероприятию. Часто не находят подходящей краски, закрашивают какой есть или просто похожей. Хулиганы пишут по свежевыкрашенному.
И опять приходится замазывать, но только краска на этот раз снова другая. Получается своеобразная борьба хаоса и порядка, искусства и выхолощенности", — пишет автор в
Свои впечатления подписчики группы высказывают редко и лаконично:
«Бессознательная живопись — авторское определение процесса, участники которого об искусстве не задумываются, главное для них — быстро выполнить задание. Этот фотопроект — показатель того, что искусство существует помимо людской воли и вопреки сложившимся обстоятельствам», — объясняет автор проекта.
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Житель Санкт-Петербурга Александр Afix с 2008 года фотографирует результаты борьбы коммунальщиков с надписями на стенах, "борьбы хаоса и порядка".
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