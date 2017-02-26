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"Коммунальный супрематизм". Как борьба с граффити превращается в новый вид искусства

27.02.2017 11:56 — Новости Культуры | Tut.by  
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Житель Санкт-Петербурга Александр Afix с 2008 года фотографирует результаты борьбы коммунальщиков с надписями на стенах, «борьбы хаоса и порядка». Эти работы, по мнению молодого человека, отсылают к работам основоположника супрематизма Казимира Малевича, абстракционистов Ротко и Поллока.


​Фото: vk.com/volensnoles

«Люди пишут на стенах, а городские службы вынуждены закрашивать надписи. Как правило, спешат к празднику, какому-нибудь мероприятию. Часто не находят подходящей краски, закрашивают какой есть или просто похожей. Хулиганы пишут по свежевыкрашенному.


Фото: Александр Кипсоне, vk.com/volensnoles

И опять приходится замазывать, но только краска на этот раз снова другая. Получается своеобразная борьба хаоса и порядка, искусства и выхолощенности", — пишет автор в группе «Бессознательная живопись», где кроме его работ публикуются снимки пользователей соцсети «Вконтакте».


Фото: Дмитрий Гавриков, vk.com/volensnoles

Свои впечатления подписчики группы высказывают редко и лаконично:


«Ооо, я теперь тоже понял. Это здорово, ребята, тут все намного сложнее». Фото: vk.com/volensnoles

Фото: Дмитрий Гавриков, vk.com/volensnoles

«Banksy, NYC», «Вот это фото прям атмосферное, чтоль». Фото: Иван Верейн, vk.com/volensnoles

«Практично». Фото: Tr Uer, vk.com/volensnoles

Фото: Сергей Выскуб, vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

Фото: Алексей Абыкаев, vk.com/volensnoles

«Бессознательная живопись — авторское определение процесса, участники которого об искусстве не задумываются, главное для них — быстро выполнить задание. Этот фотопроект — показатель того, что искусство существует помимо людской воли и вопреки сложившимся обстоятельствам», — объясняет автор проекта.


Фото: Сергей Выскуб, vk.com/volensnoles

Фото: Александра Плащинская, vk.com/volensnoles

«Акула». Фото: vk.com/volensnoles

«Морская свинка». Фото: vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

«Красиво». «Пикселя». «Невозможно же подобрать ту самую краску». «Класс». Фото: vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

Фото: vk.com/volensnoles

«Классическое решение, г. Кировск Л.О.», Фото: Superman Batman, vk.com/volensnoles

«Китаун стритс». Фото: Андрей Куликов, vk.com/volensnoles
 
 
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Житель Санкт-Петербурга Александр Afix с 2008 года фотографирует результаты борьбы коммунальщиков с надписями на стенах, "борьбы хаоса и порядка".

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