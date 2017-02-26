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Сексуальные мужчины шьют белье. Mark Formelle выпустил новое креативное видео
27.02.2017 12:08 — Новости Культуры | Tut.by
На официальной странице компании Mark Formelle на Youtube появилось новое видео. Согласно сюжету ролика, девушка, типичный представитель офисного планктона, попадает в цех, где сексуальные и слегка одетые мужчины шьют коллекцию нижнего белья.
Можно предположить, что это видео вызовет не меньшие дискуссий, чем предыдущий рекламный продукт Mark Formelle.
Можно предположить, что «мужский» ролик является своеобразным ответом «женскому» постеру.
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На официальной странице компании Mark Formelle на Youtube появилось новое видео. Согласно сюжету ролика, типичная девушка, типичный представитель офисного планктона,...
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