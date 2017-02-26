﻿ Сексуальные мужчины шьют белье. Mark Formelle выпустил новое креативное видео. 21.by
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Сексуальные мужчины шьют белье. Mark Formelle выпустил новое креативное видео

27.02.2017 12:08 — Новости Культуры | Tut.by  
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На официальной странице компании Mark Formelle на Youtube появилось новое видео. Согласно сюжету ролика, девушка, типичный представитель офисного планктона, попадает в цех, где сексуальные и слегка одетые мужчины шьют коллекцию нижнего белья.


Фото: скриншот видео

Можно предположить, что это видео вызовет не меньшие дискуссий, чем предыдущий рекламный продукт Mark Formelle.

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Напомним, что после того как компания опубликовала свой постер, общественная организация «Центр по продвижению прав женщин — Ее права» обвинила к их в сексизме. Общественные активисты утверждали, что «в рекламе женщина демонстрируется как сексуальный объект, изображается в малоестественных, искушающих и соблазняющих позах и образах. Это конструирует образ женщины, как глупой и годной лишь на сексуальное удовлетворение».


Можно предположить, что «мужский» ролик является своеобразным ответом «женскому» постеру.

 
 
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На официальной странице компании Mark Formelle на Youtube появилось новое видео. Согласно сюжету ролика, типичная девушка, типичный представитель офисного планктона,...

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