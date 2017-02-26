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Битва баянистов в электричке: шоу-дуэт "Два буслы" против Виталия Воронко
27.02.2017 12:42 — Новости Культуры | Tut.by
На исходе зимы, чтобы скрасить серые будни TUT.BY решил посмотреть на реакцию пассажиров поезда бизнес-класса на выступление
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На исходе зимы, чтобы скрасить серые будни TUT.BY решил посмотреть на реакцию пассажиров поезда бизнес-класса на выступление шоу-дуэта "Два буслы". Особой электричке -...
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