На исходе зимы, чтобы скрасить серые будни TUT.BY решил посмотреть на реакцию пассажиров поезда бизнес-класса на выступление шоу-дуэта «Два буслы» . Особой электричке — особые баянисты. И все было бы иначе, если бы в этом же вагоне не оказался человек-баян, участник многочисленных конкурсов за границей Виталий Воронко .

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