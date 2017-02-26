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"Радзивилл в очках как у Леннона". Князь Матей о бизнесе, детях и фамильных портретах
27.02.2017 13:19 — Новости Культуры | Tut.by
Потомок Радзивилла Сиротки в 14-м колене представил выставку об истории своего знаменитого рода в Национальном художественном музее Беларуси.
В Минске Матей Радзивилл впервые
На выставке в Минске представлено около ста предметов из коллекции князя — миниатюры, медали, художественные ткани, графические и живописные портреты. Несколько произведений достались от родственников. Что-то было куплено у антикваров, с которыми знаком лично. Что-то — с аукционов.
Имена авторов, которые создали большинство произведений, неизвестны. Лишь немногие картины написаны знаменитыми художниками. Например, итальянцем Марчелло Баччарелли (1731−1818), который работал при дворе Станислава Августа Понятовского.
— Эти портреты, как фотографии сегодня. Их могли повторять по нескольку раз для разных резиденций, — пояснил коллекционер.
На истории одной из картин остановился подробнее. Она выделяется в череде портретов. Это сюжетное полотно «Охота в Несвиже с участием кронпринца Вильгельма».
— Как-то ко мне в гости приехал один итальянский князь. Он великий охотник. Посмотрел внимательно на картину и сказал: «Как можно было подстрелить медведя зимой?» Но, похоже, зверя разбудили к приезду кронпринца, — шутил Радзивилл.
Картина «Охота в Несвиже…» — из тех, что ассоциируются у него с детством. Она принадлежала бабушке Матея Радзивилла.
— В бабушкином доме всегда собиралось много гостей. И у меня была возможность общаться с ее близким кругом — людьми, которые родились в XIX веке. Благодаря им, стал интересоваться историей не только своего рода, но и других — Сапегов, Чарторыйских.
Сегодня он старается увлечь этим своих детей — у Матея Радзивилла их пятеро. Уверен, что навязывать знания — бессмысленно. Важно разговаривать в семье, рассказывать о предметах, которые передаются из поколения в поколение.
В Несвижском замке, исторической фамильной резиденции Радзивиллов, был не раз. В этот приезд поездку туда не планирует. Может быть, осенью, на столетие Эльжбеты Радзивилл — дочери последнего хозяина замка, которой довелось жить там в детстве и юности.
— Несмотря на возраст, тетя еще сильная. И мне бы хотелось еще раз привезти ее в Несвиж.
На вопрос посетителя музея, где можно посмотреть выставку в Польше, коллекционер ответил с иронией. Обычно предметы хранятся у него дома, а туда билетов не продается. И добавил, что если историки искусства обращаются с просьбой познакомиться с коллекцией, всегда рад этому.
После часового общения с князем гости вечера выстроились в очередь за автографами. Молодые белорусские дизайнеры Анастасия Васюченко и Мария Старикова решились показать Матею Радзивиллу осовремененные исторические портреты. На одном из эскизов один из представителей могущественного княжеского рода изображен в очках, как у Джона Леннон. Князь одобрил работы и пожелал дизайнерам удачи.
— Мы так волновались! Но ему понравилась наша идея, — радовались девушки.
Заверили, что коллекция трикотажа уже в разработке, в продаже появится осенью нынешнего года.
Выставка произведений из коллекции Матея Николая Радзивилла «Радзивиллы: судьбы страны и рода» продлится по 16 апреля в Национальном художественном музее. Экспозицию дополняют портреты князей из собрания музея, которые до 1939 года находились в Несвижском замке. А также редкие старопечатные книги и фотоальбом из коллекции Национальной библиотеки и документы из фондов Национального архива Республики Беларусь.
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Потомок Радзивилла Сиротки в 14-м колене представил выставку об истории своего знаменитого рода в Национальном художественном музее Беларуси.
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