Профессию спасателя через призму детского творчества показали на выставке, которая прошла с 20 по 24 февраля в фойе Вилейского Дворца культуры. На областной смотр-конкурс, организованный Минским областным управлением МЧС совместно с главным управлением идеологической работы облисполкома, отделом по делам молодежи облисполкома и управлением образования Миноблисполкома, поступило около 500 коллективных и индивидуальных работ разнообразных стилей и техник исполнения, авторы которых стали победителями и призерами районных этапов конкурса из 23 регионов Минской области.







Школьники рисовали красочные картины, живописные рисунки, создавали плакаты и реалистичные модели пожарной техники, шили мягкие игрушки, мастерили поделки, сочиняли стихи и рассказы. Свой труд и творчество дети посвятили профессии спасатель. Все работы уникальны и неповторимы. В каждой из них есть творческая задумка, которая нашла свое воплощение благодаря усердному и кропотливому труду. В своем творчестве ребята старались показать свое видение того, что же такое чрезвычайная ситуация, огонь, работа пожарных и спасателей, передать свое видение коварства огненной стихии, отразить героизм и мужество пожарных, историю и современность службы спасения.







Однако, по словам Николая Делендика, главного специалист центра пропаганды и обучения Минского областного управления МЧС, задача конкурса не только в том, чтобы оценить плоды творчества детей.







– Цель еще и в том, чтобы напомнить взрослым и детям, что чрезвычайная ситуация может настигнуть каждого и что именно беспечность людей чаще всего становится причиной трагедий. Конкурс проводится для профилактики пожаров от детской шалости, расширения знаний правил поведения при возникновении пожара, популяризации пожарного дела среди школьников.







Он также отметил, что уже вошло в традицию каждый год менять регион выставок.

– Это мы делаем для того, чтобы охватить все большее количество детей и,соответственно, чтобы шла более масштабная популяризация безопасности жизнедеятельности и профессии спасателя, которые рискуя собой, бросаются в огонь, ледяную воду, преодолевают любые препятствия, чтобы сохранить и сберечь человеческую жизнь.







Жюри конкурса оценивало оригинальность идеи, полноту раскрытия темы, художественное оформление, а также сложность и аккуратность выполнения модели. Авторов лучших работ определяли в 8 разных номинациях: «Сказка», «Рассказ», «Стихотворение», «Рисунок», «Плакат», «Поделка», «Скульптура малых форм», «Модель пожарной аварийно-спасательной техники». Тематика работ смотра-конкурса была разделена на три блока: «Пожары и чрезвычайные ситуации, движение юных спасателей-пожарных», «Спасание на водах» и «Пропаганда промышленной безопасности перевозки опасных грузов».







В итоге победителями областного смотра-конкурса детского творчества «Спасатели глазами детей» от Вилейщины стал Клим Северин, воспитанник ГУО «Вилейский районный центр дополнительного образования детей и молодёжи». Парень занял 1-е место в номинации «Модель пожарной аварийно-спасательной техники». 2-е место в номинации «Рисунок» заняла Светлана Михайлова, учащаяся ГУО «Залесский УПК детский сад – средняя школа» за работу «Чернобыль – наша боль». Также поощрительными призами отметили Александра Бирилло (ГУО «СШ №3 г. Вилейки») за работу «Фейерверки и хлопушки – опасные игрушки» в номинации «Плакат» по тематике «Пропаганда промышленной безопасности перевозки опасных грузов», а также Матвея Шабана, учащегося ГУО «Любанская СШ» за работу «Опасная штучка» в номинации «Поделка».

Екатерина КАРПИК.

Фото автора



































































































































