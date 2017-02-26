﻿﻿ В Толочине расследуется хищение в особо крупном размере. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Толочине расследуется хищение в особо крупном размере

27.02.2017 13:38 — Новости Культуры | Наша Талачыншчына  
Размер текста:
A
A
A

В Толочине расследуется хищение в особо крупном размере
Толочинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь (завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих полномочий — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что гражданка П., работая в должности продавца с исполнением обязанностей заведующей одного из магазинов в Толочинском районе, являясь должностным лицом, из корыстной заинтересованности, имея единый прямой умысел и цель на противоправное завладение денежными средствами и материальными ценностями, действуя по предварительному сговору с подчиненными ей продавцами указанного магазина гражданками М. и Б., злоупотребляла своими служебными полномочиями. В течение 3 лет похитила из вверенного ей магазина денежные средства торговой выручки и товарно-материальные ценности на общую сумму более 250000000 неденоминированных рублей. Деньги совместно с указанными лицами использовала в личных целях, причинив имущественный вред в сумме около 1200 базовых величин, т. е. в особо крупном размере.

Толочинским РОСК проводятся неотложные следственные действия, а также необходимые оперативно-розыскные и иные мероприятия.

Максим КИРИЕНКО,
следователь Толочинского РОСК.

Все новости

Другие статьи рубрики

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Толочинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 210 УК...

Комментарии

 
Новости дня
Новости культуры
 
Гродненские мастера сделали из янтаря одну из самых больших в мире икон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Культуры

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Культуры)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика