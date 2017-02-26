

Толочинским районным отделом Следственного комитета Республики Беларусь расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 4 ст. 210 УК Республики Беларусь (завладение имуществом либо приобретение права на имущество, совершенные должностным лицом с использованием своих полномочий — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в особо крупном размере).

В ходе следствия было установлено, что гражданка П., работая в должности продавца с исполнением обязанностей заведующей одного из магазинов в Толочинском районе, являясь должностным лицом, из корыстной заинтересованности, имея единый прямой умысел и цель на противоправное завладение денежными средствами и материальными ценностями, действуя по предварительному сговору с подчиненными ей продавцами указанного магазина гражданками М. и Б., злоупотребляла своими служебными полномочиями. В течение 3 лет похитила из вверенного ей магазина денежные средства торговой выручки и товарно-материальные ценности на общую сумму более 250000000 неденоминированных рублей. Деньги совместно с указанными лицами использовала в личных целях, причинив имущественный вред в сумме около 1200 базовых величин, т. е. в особо крупном размере.

Толочинским РОСК проводятся неотложные следственные действия, а также необходимые оперативно-розыскные и иные мероприятия.

Максим КИРИЕНКО,

следователь Толочинского РОСК.

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