

В читальном зале районной библиотеки выставлены поделки из бисера и лент жительницы д. Конопельчицы Олеси Челноковой.

Муж Олеси работает в Витебске, а она воспитывает дочурку Лизу, которой в мае исполнится три года. До отпуска по рождению и уходу за ребенком Олеся работала продавцом в магазине «Золотой колос», расположенном вблизи автостанции.

Мастерством Олеся удалась в отца, Леонида Нарчука. Он пишет картины, занимается резьбой по дереву, его чудесные розы из жести и металла вызывают восхищение. Олесе больше по душе поделки из бисера. Работа, конечно, кропотливая, требует не только фантазии, но и усидчивости.

— Сколько себя помню, я постоянно что-то делала руками. Рисовала, вырезала из бумаги, лепила… Подросла, ходила к маме, Елене Нарчук, в сельский клуб на занятия кружков, она сейчас работает на библиобусе. Как-то само собой все получается. Поделки придумываю сама, что-то смотрю и по интернету. Я не могу сидеть просто так, руки у меня постоянно заняты, — поделилась Олеся.

Если занятие по душе, то все спорится. Приходится только удивляться неисчерпаемой фантазии мастерицы. На выставке лишь малая часть ее работ. Многие поделки стали достоянием родственников, друзей. Ведь лучший подарок — сделанное своими руками. Это оригинальные, оплетенные бисером, бутылки с шампанским, деревья, красногрудые снегири на заснеженных ветках, обруч для волос из ленточек, шкатулки, изготовленные из пришедших в негодность дочкиных кукол и лент…

Замыслов у мастерицы много. Главное, что каждая ее работа радует, приносит наслаждение другим. Надеемся, что эта выставка положит хорошее начало дальнейшим творческим поискам Олеси Челноковой.

Мария ХМЕЛЮК.

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