Дирекция песенного конкурса определилась с ведущими песенного конкурса. Ими стали телеведущий, радиоведущий, пародист Александр Скичко, ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук, а также комментатор и журналист Тимур Мирошниченко.



Ведущие «Евровидения-2017» (слева направо): Владимир Остапчук, Александр Скичко и Тимур Мирошниченко Фото: eurovision.tv

Как сообщает официальный «Евровидения», Скичко и Остапчук станут хозяевами конкурса и будут приветствовать международную аудиторию во время двух полуфинальных концертов и собственно финала. Именно они объявят фамилию победителя «Евровидения».

Мирошниченко будет выходить в эфир из «зеленой комнаты» и общаться с исполнителями. Любопытно, что ранее он вел «Детское Евровидение» в Киеве в 2009 и 2013 годах (соответственно, вместе с Ани Лорак и Златой Огневич).

Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.