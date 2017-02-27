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Ведущими "Евровидения" впервые в истории будут трое мужчин
28.02.2017 10:58 — Новости Культуры | Tut.by
Дирекция песенного конкурса определилась с ведущими песенного конкурса. Ими стали телеведущий, радиоведущий, пародист Александр Скичко, ведущий канала «Украина» Владимир Остапчук, а также комментатор и журналист Тимур Мирошниченко.
Как
Мирошниченко будет выходить в эфир из «зеленой комнаты» и общаться с исполнителями. Любопытно, что ранее он вел «Детское Евровидение» в Киеве в 2009 и 2013 годах (соответственно, вместе с Ани Лорак и Златой Огневич).
Напомним, что 62-й конкурс «Евровидение» во второй раз пройдет в Киеве. В этом году полуфиналы пройдут 9 мая и 11 мая, а финал состоится 13 мая.
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Дирекция песенного конкурса определилась с фамилиями ведущих. Ими стали Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко.
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