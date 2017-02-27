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Высокопатогенный грипп птиц
28.02.2017 — Новости Культуры | Працоўная слава (Воложин)
ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция» обращает внимание на обострение эпизоотической ситуации в Европе по высокопатогенному гриппу птиц, в том числе в приграничных странах и странах – торговых партнерах республики.
Высокопатогенный грипп птиц – остро протекающее, высококонтагиозное заболевание птиц, сопровождающееся поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервными явлениями. Заболевание может протекать без предварительных симптомов.
Восприимчивы все виды птицы. Основным источником возбудителя является больная и переболевшая птица, которая активно выделяет вирус с фекалиями, носовым экссудатом и слюной. Факторами передачи служат контаминированные вирусом предметы ухода, инвентарь, корм, вода, продукты птицеводства и др. Водоплавающая птица является природным хозяином вируса. Заражение происходит чаще всего алиментарным путем.
Инкубационный период составляет 1-5 суток.
У кур болезнь сопровождается коматозным состоянием, отказом от корма, жаждой, истечениями из носовой полости и клюва и затрудненным дыханием. Температура тела повышается до 44°С. В дальнейшем появляется диарея. Помет становится пенистым, жидкой консистенции грязно-желтого цвета с примесью элементов крови. Гребешок и сережки с синюшным оттенком. Появляются отеки в области головы, шеи, груди и гортани.
Наличие отеков является характерным признаком заболевания. Нарушается координация движений за счет парезов и параличей. У уток и гусей отмечается выворачивание головы на 180°, покраснение клюва и лапок, растрескивание и отслоение рогового слоя клюва, синюшность слизистой оболочки ротовой полости, конъюнктивит, образование мутной пленки на роговице глаз, беспокойство, круговые и бесцельные движения, дрожь головы, гипертермия, опущение крыльев, понос.
Как уберечься от заражения птичьим гриппом:
– обеспечить безвыгульное содержание птицы;
– не приобретать птицу и продукцию птицеводства в местах несанкционированной торговли;
– скармливание кормов птице производить только после их термической обработки или в гранулированном виде;
– при посещении водоемов обходить места обитания дикой водоплавающей птицы, иметь сменную одежду и обувь;
– избегать контактов с больными или мертвыми птицами; не прикасаться к местам, на которые могли попасть выделения больных птиц;
– как от любого инфекционного заболевания, одним из наиболее эффективных способов защиты является частое и тщательное мытье рук с мылом, а также использование дезинфицирующих средств, содержащих спирт;
– вирус птичьего гриппа легко уничтожить при помощи термической обработки, поэтому употреблять в пищу продукты птицеводства следует только после термической обработки: яйца следует варить не менее 10 минут, а мясо – не менее 30 минут.
– в процессе ухода за домашней птицей (во время кормления, уборки в курятнике и т. д.) необходимо использовать специальную рабочую одежду (халат, фартук, сапоги, перчатки);
– перед входом в помещение, где содержится домашняя птица, оборудовать ванночку, заполненную дезинфицирующим раствором;
– о случаях возникновения подозрительных заболеваний или падежа птицы незамедлительно информировать районную ветеринарную службу по телефонам: 55519 или 54574.
При заболевании домашней птицы птичьим гриппом единственной надежной защитой от распространения заболевания является уничтожение всех инфицированных птиц.
Сергей ШУПЕНЬКО,
главный ветеринарный врач района
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ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция» обращает внимание на обострение эпизоотической ситуации в Европе по высокопатогенному гриппу птиц, в том...
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