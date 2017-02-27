ГУ «Воложинская районная ветеринарная станция» обращает внимание на обострение эпизоотической ситуации в Европе по высокопатогенному гриппу птиц, в том числе в приграничных странах и странах – торговых партнерах республики.



С учетом сезонной миграции птиц серьезную озабоченность вызывает птицеводческая отрасль сельского хозяйства и риск заражения гриппом птицы в крестьянско-фермерских хозяйствах и личных подворьях граждан, являющихся наиболее уязвимыми для заболевания.

Высокопатогенный грипп птиц – остро протекающее, высококонтагиозное заболевание птиц, сопровождающееся поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта и нервными явлениями. Заболевание может протекать без предварительных симптомов.

Восприимчивы все виды птицы. Основным источником возбудителя является больная и переболевшая птица, которая активно выделяет вирус с фекалиями, носовым экссудатом и слюной. Факторами передачи служат контаминированные вирусом предметы ухода, инвентарь, корм, вода, продукты птицеводства и др. Водоплавающая птица является природным хозяином вируса. Заражение происходит чаще всего алиментарным путем.

Инкубационный период составляет 1-5 суток.

У кур болезнь сопровождается коматозным состоянием, отказом от корма, жаждой, истечениями из носовой полости и клюва и затрудненным дыханием. Температура тела повышается до 44°С. В дальнейшем появляется диарея. Помет становится пенистым, жидкой консистенции грязно-желтого цвета с примесью элементов крови. Гребешок и сережки с синюшным оттенком. Появляются отеки в области головы, шеи, груди и гортани.

Наличие отеков является характерным признаком заболевания. Нарушается координация движений за счет парезов и параличей. У уток и гусей отмечается выворачивание головы на 180°, покраснение клюва и лапок, растрескивание и отслоение рогового слоя клюва, синюшность слизистой оболочки ротовой полости, конъюнктивит, образование мутной пленки на роговице глаз, беспокойство, круговые и бесцельные движения, дрожь головы, гипертермия, опущение крыльев, понос.

Как уберечься от заражения птичьим гриппом:

– обеспечить безвыгульное содержание птицы;

– не приобретать птицу и продукцию птицеводства в местах несанкционированной торговли;

– скармливание кормов птице производить только после их термической обработки или в гранулированном виде;

– при посещении водоемов обходить места обитания дикой водоплавающей птицы, иметь сменную одежду и обувь;

– избегать контактов с больными или мертвыми птицами; не прикасаться к местам, на которые могли попасть выделения больных птиц;

– как от любого инфекционного заболевания, одним из наиболее эффективных способов защиты является частое и тщательное мытье рук с мылом, а также использование дезинфицирующих средств, содержащих спирт;

– вирус птичьего гриппа легко уничтожить при помощи термической обработки, поэтому употреблять в пищу продукты птицеводства следует только после термической обработки: яйца следует варить не менее 10 минут, а мясо – не менее 30 минут.

– в процессе ухода за домашней птицей (во время кормления, уборки в курятнике и т. д.) необходимо использовать специальную рабочую одежду (халат, фартук, сапоги, перчатки);

– перед входом в помещение, где содержится домашняя птица, оборудовать ванночку, заполненную дезинфицирующим раствором;

– о случаях возникновения подозрительных заболеваний или падежа птицы незамедлительно информировать районную ветеринарную службу по телефонам: 55519 или 54574.

При заболевании домашней птицы птичьим гриппом единственной надежной защитой от распространения заболевания является уничтожение всех инфицированных птиц.

Сергей ШУПЕНЬКО,

главный ветеринарный врач района